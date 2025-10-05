En la noche de este sábado 4 de octubre de 2025, un efectivo policial protagonizó una intervención decisiva que permitió salvar la vida de una beba de un año y siete meses. El hecho ocurrió en la Comisaría 38º, en Sierras de Marquesado, en Rivadavia.

Según el reporte oficial, la madre de la menor, Brisa Bubeda, llegó hasta la dependencia ubicada en el Lote Hogar N° 34 en busca de ayuda urgente, al notar que su hija no presentaba signos vitales. Inmediatamente, el agente García inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba apoyo y un móvil de emergencia para el traslado al Hospital Marcial Quiroga.

Durante el trayecto, se sumaron móviles comunales y policiales, que despejaron el tránsito para garantizar el rápido acceso al nosocomio. Una vez en el hospital, la menor fue atendida por el doctor Franco Fernández, quien diagnosticó un cuadro de convulsión febril y dispuso su internación para observación y control médico.

Debido a la reacción inmediata del personal policial y la coordinación del operativo de traslado, la niña logró estabilizarse y su vida ya no corre peligro. Desde la Comisaría 38° destacaron el compromiso del agente interviniente y la colaboración de las unidades que participaron en la emergencia.