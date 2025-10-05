La Fórmula 1 celebra este domingo la 18ª fecha de la temporada 2025 con el Gran Premio de Singapur, una de las carreras más desafiantes y espectaculares del calendario. El circuito callejero de Marina Bay será escenario de una competencia clave en la lucha por el campeonato, que tiene al australiano Oscar Piastri como líder. El argentino Franco Colapinto saldrá de la posición 16º por dos sanciones.

En la clasificación del sábado, George Russell se quedó con la pole position y largará primero, seguido por Max Verstappen y el propio Piastri, que partirá desde la tercera posición. Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó 18°, aunque iniciará la carrera desde el 16° lugar tras la descalificación de los autos de Carlos Sainz y Alex Albon (Williams). La FIA determinó la sanción al detectar irregularidades en los alerones traseros que no cumplían con la medida reglamentaria del DRS.

Publicidad

El Gran Premio de Singapur se podrá seguir en vivo desde las 08:30 (hora argentina), con transmisión internacional y cobertura minuto a minuto.

El circuito de Marina Bay

El trazado urbano de Marina Bay, estrenado en 2008, fue la primera carrera nocturna de la historia de la Fórmula 1 y se caracteriza por su exigencia técnica y física. Las curvas cerradas, el asfalto irregular y la alta humedad de Singapur ponen a prueba la concentración de los pilotos a lo largo de una extensa competencia de 62 vueltas.

Publicidad

Datos del circuito:

Longitud: 4,94 km

Distancia total: 306,143 km

Vueltas: 62

Récord de vuelta: 1:34.486 (Daniel Ricciardo, 2024)

Con Piastri al frente del campeonato y una lucha intensa por los primeros lugares, el GP de Singapur promete una carrera vibrante bajo las luces del circuito asiático.