Policiales > San Juan te Busca

Encontraron sana y salva a Teófila de Dolores Cáceres

Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, fue hallada con vida tras un intenso operativo de búsqueda. El programa San Juan Te Busca había activado el protocolo el jueves por su desaparición.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Teófila de Dolores Cáceres fue hallada sana y salva tras un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad sanjuanina. Foto gentileza. 

Después de horas de incertidumbre y preocupación, la Policía de San Juan confirmó que Teófila de Dolores Cáceres, una mujer de 85 años que era intensamente buscada, fue encontrada con vida y en buen estado de salud.

El programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, San Juan Te Busca, había emitido una alerta el jueves 2 de octubre, solicitando la colaboración de la comunidad para localizar a la anciana, quien había salido de su casa y no había regresado.

El hallazgo se produjo durante la noche del viernes, luego de un operativo coordinado entre las fuerzas policiales y el personal del programa provincial, que recorrieron distintas zonas en base a los datos aportados por vecinos.

Desde el Ministerio de Gobierno agradecieron la difusión del caso y la colaboración ciudadana que permitió dar con el paradero de la mujer, destacando que se encuentra fuera de peligro y ya fue reunida con sus familiares.

