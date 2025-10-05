Después de horas de incertidumbre y preocupación, la Policía de San Juan confirmó que Teófila de Dolores Cáceres, una mujer de 85 años que era intensamente buscada, fue encontrada con vida y en buen estado de salud.

El programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, San Juan Te Busca, había emitido una alerta el jueves 2 de octubre, solicitando la colaboración de la comunidad para localizar a la anciana, quien había salido de su casa y no había regresado.

El hallazgo se produjo durante la noche del viernes, luego de un operativo coordinado entre las fuerzas policiales y el personal del programa provincial, que recorrieron distintas zonas en base a los datos aportados por vecinos.

Desde el Ministerio de Gobierno agradecieron la difusión del caso y la colaboración ciudadana que permitió dar con el paradero de la mujer, destacando que se encuentra fuera de peligro y ya fue reunida con sus familiares.