Domingo con sol y viento Sur en San Juan: la máxima será de 21º

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada despejada en la provincia, con viento del sur que alcanzará ráfagas de hasta 69 km/h. Las condiciones se mantendrán estables durante todo el día.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El SMN prevé un domingo despejado y ventoso en San Juan, con una máxima de 21°C y ráfagas de viento sur durante la jornada. Foto archivo / imagen ilustrativa. 

Este domingo 5 de octubre, San Juan amaneció con cielo despejado y una temperatura de 11,8°C, según el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presenta agradable, aunque con presencia de viento sur moderado a fuerte, con velocidades cercanas a los 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Durante la mañana y la tarde se espera tiempo ventoso, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que la mínima registrada fue de 12°C.

El SMN indica una humedad del 56%, presión atmosférica de 946,6 hPa y una visibilidad de 15 kilómetros, condiciones típicas de la transición hacia la primavera sanjuanina.

Para los próximos días, el lunes se anticipa un marcado descenso térmico, con una mínima de 5°C y máxima de 20°C, manteniéndose el viento sur como protagonista.

