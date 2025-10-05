Este domingo 5 de octubre, San Juan amaneció con cielo despejado y una temperatura de 11,8°C, según el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presenta agradable, aunque con presencia de viento sur moderado a fuerte, con velocidades cercanas a los 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Durante la mañana y la tarde se espera tiempo ventoso, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que la mínima registrada fue de 12°C.

Publicidad

El SMN indica una humedad del 56%, presión atmosférica de 946,6 hPa y una visibilidad de 15 kilómetros, condiciones típicas de la transición hacia la primavera sanjuanina.

Para los próximos días, el lunes se anticipa un marcado descenso térmico, con una mínima de 5°C y máxima de 20°C, manteniéndose el viento sur como protagonista.