En dos procedimientos distintos realizados en el departamento Santa Lucía, personal de la Brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad y de la Comisaría 5º detuvieron a dos reos que se encontraban evadidos del Servicio Penitenciario Provincial, luego de no regresar al penal tras sus salidas transitorias.

El primero de los operativos tuvo lugar el jueves 2 de octubre en el asentamiento Pedro Echagüe, donde los efectivos detuvieron a Alexis Gutiérrez, quien tenía pedido de captura vigente por estar vinculado a robos y arrebatos.

Alexis Gutiérrez, el primero de los detenidos. Foto gentileza.

En tanto, el viernes 3 de octubre alrededor de las 20 horas, durante un recorrido de prevención en la zona de acceso Este y Belgrano, los policías observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó escapar ingresando a una vivienda. Tras una breve persecución, fue aprehendido por la Brigada de la Comisaría 5ª, siendo identificado como Maximiliano Escudero, mayor de edad y con amplio prontuario por delitos a domicilios.

Maximiliano Escudero, el segundo y último detenido. Foto gentileza.

Escudero también se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial, con pedido de detención vigente, ya que se le había otorgado una salida transitoria de la cual nunca regresó al penal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados nuevamente al penal provincial.