Fabián Martín, en declaraciones recientes sobre la campaña del Frente Por San Juan, destacó la atmósfera de tranquilidad que prevalece en la provincia, señalando que "por ahora la campaña es tranquila" y que "no han habido agresiones".

Martín hizo hincapié en la necesidad de mantener el foco en la discusión de ideas, insistiendo en que "no hay que agredir". Esta actitud, según el dirigente, diferencia a San Juan del panorama nacional.

Contraste con la política nacional

Martín estableció una clara comparación entre la dinámica política local y la que se observa a nivel federal, indicando que San Juan ofrece una "imagen distinta a la que se da a nivel nacional".

Puntualmente, al comparar la Cámara de Diputados de San Juan con el Congreso Nacional —donde se escuchan "insultos" e "imputaciones de uno contra otro"—, Martín afirmó que en la Cámara sanjuanina, que es la "caja de resonancia política gubernamental" y donde están representados todos los sectores, las diferencias y discusiones se manejan "con altura con razonabilidad". Martín sostuvo que esta altura y razonabilidad es lo que debe primar también en la actual campaña.

El político también mencionó el cálido recibimiento que han tenido por parte de los ciudadanos. Este afecto, considerado por Martín como "no menor en política" en estos tiempos, se extiende a él mismo, a Laura Palma (quien lo acompañaba), al ministro de Gobierno Federico Rizo y al propio Gobernador durante los actos y actividades conjuntas.

Durante los encuentros con la gente, surgen "planteos genuinos" sobre diversos problemas que la ciudadanía busca solucionar. Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentran: problemas de discapacidad y enfermedades; el tema de la vivienda propia, un problema que, si bien es mundial, afecta a Argentina y a San Juan y la falta de trabajo o la situación de quienes tienen empleo, pero su salario "no les alcanza para llegar a fin de mes".

Martín concluyó que, ante estos problemas, el equipo escucha y trata de solucionar "al menos algunos de ellos".