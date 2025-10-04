San Juan fue testigo del paso de un meteorito junto a otras provincias

Un fenómeno astronómico fue observado en el cielo de varias provincias argentinas durante la madrugada del sábado 4 de octubre. El evento, consistente en un meteorito de gran brillo popularmente conocido como "bola de fuego", pudo ser visualizado aproximadamente a las 00:39 horas desde las provincias de San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

Según explicaron especialistas del Conicet, el fenómeno correspondió a un meteoro que se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Este proceso de desintegración, provocado por la fricción con el aire a alta velocidad, genera un característico resplandor que hace visible el fragmento espacial durante su trayectoria.

Los meteoros son fragmentos de roca o metal que ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades extremas, calentándose hasta alcanzar un estado incandescente. Los especialistas indicaron que fenómenos de esta magnitud, caracterizados por su alta luminosidad, ocurren con una frecuencia estimada de entre tres y cuatro veces al año en diferentes partes del mundo.