Provinciales > Fenómeno astronómico

San Juan fue testigo del paso de un meteorito junto a otras provincias

Una brillante estela luminosa surcó el cielo alrededor de la 1:40 de la madrugada. El evento astronómico fue registrado en San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Un meteoro de gran brillo fue avistado en San Juan. FOTO: Gentileza

Un fenómeno astronómico fue observado en el cielo de varias provincias argentinas durante la madrugada del sábado 4 de octubre. El evento, consistente en un meteorito de gran brillo popularmente conocido como "bola de fuego", pudo ser visualizado aproximadamente a las 00:39 horas desde las provincias de San Juan, Mendoza, Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

Según explicaron especialistas del Conicet, el fenómeno correspondió a un meteoro que se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Este proceso de desintegración, provocado por la fricción con el aire a alta velocidad, genera un característico resplandor que hace visible el fragmento espacial durante su trayectoria.

Los meteoros son fragmentos de roca o metal que ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades extremas, calentándose hasta alcanzar un estado incandescente. Los especialistas indicaron que fenómenos de esta magnitud, caracterizados por su alta luminosidad, ocurren con una frecuencia estimada de entre tres y cuatro veces al año en diferentes partes del mundo.

