Estados Unidos e Irán se retiran de las negociaciones sin pacto

Tras una maratónica jornada de negociaciones que se extendió durante más de 21 horas, Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó el fracaso de las conversaciones de paz celebradas en Islamabad, Pakistán, y anunció el regreso de la delegación a Washington.

“Volvemos a nuestro país sin un acuerdo. Es una mala noticia, pero es peor para ellos que para nosotros”, declaró Vance ante los medios, flanqueado por su equipo negociador.

El anuncio de Vance: líneas rojas y una oferta final

En una conferencia de prensa ofrecida pasada la medianoche (hora local), el vicepresidente detalló que la delegación estadounidense expuso con claridad sus condiciones innegociables. “Dejamos en claro cuáles son nuestras líneas rojas, lo que aceptaremos y lo que no. Y ellos decidieron no aceptar nuestros términos”, explicó.

A pesar del fracaso inmediato, Vance dejó abierta una ventana mínima para la diplomacia, aunque en términos ultimativos: “Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que constituye nuestra oferta final y la mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”.

El vicepresidente reveló además que se mantuvo en comunicación constante con el presidente Donald Trump —a quien dijo haber llamado “media docena, una docena de veces”—, así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, y altos mandos militares.

La versión iraní: “exigencias excesivas y demandas ilegales”

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que las “exigencias excesivas y demandas ilegales” de Estados Unidos fueron el principal obstáculo.

“El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán”, señaló la nota.

Más tarde, Baqaei matizó que “naturalmente, desde el principio no debíamos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión. Nadie tenía esa expectativa”. La televisión estatal iraní (IRIB) añadió que la delegación negoció “sin descanso” pero que las “exigencias irrazonables” de Washington impidieron avances.

El ex canciller iraní Mohammad Javad Zarif, artífice del acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA), fue más contundente: “Estados Unidos debe aprender que no se pueden imponer condiciones a Irán. Aún no es demasiado tarde para aprenderlo”.

Puntos de discordia: estrecho de Ormuz y programa nuclear

Según informes de última hora, los dos principales escollos fueron el control del estrecho de Ormuz —un paso marítimo clave para el comercio energético mundial— y el programa nuclear iraní. Mientras Teherán endureció su postura sobre la navegación en el estrecho, la administración Trump exigió el abandono definitivo del desarrollo de armas nucleares.

En paralelo, se registró una intensa actividad en la zona. La cadena NBC informó que 16 embarcaciones atravesaron el estrecho en las últimas horas, uno de los días con mayor tránsito desde el alto el fuego. Un informe del Financial Times añadió que unas 100 naves lo hicieron en el último mes, y que los armadores llegaron a pagar hasta 2 millones de dólares por cada paso.

Trump difunde amenazas mientras asiste a un evento de artes marciales

El presidente Donald Trump, que no se pronunció oficialmente de inmediato, utilizó su red Truth Social para difundir un artículo del periodista John Solomon que plantea un bloqueo naval como medida de presión. “Si Irán se niega a aceptar el acuerdo final… Trump podría bombardear Teherán hasta reducirlo a la Edad de Piedra, tal como prometió. O bien, podría retomar su exitosa estrategia de bloqueo”, reza el texto compartido por el mandatario.

Mientras su vicepresidente negociaba en Pakistán, Trump asistió al UFC 327 en el Kaseya Center de Miami, un hecho que generó contrastes en la cobertura mediática.

Reacciones internacionales y próximos pasos

El primer ministro británico, Keir Starmer, instó a las partes a “encontrar una salida” y evitar una escalada mayor. En una conversación con el sultán de Omán, destacó como “vital” mantener el alto el fuego actual.

Por su parte, la delegación iraní ya abandonó Islamabad y se encuentra en vuelo hacia Teherán. Las agencias oficiales iraníes confirmaron que no se prevé una nueva ronda de negociaciones en el corto plazo, aunque los contactos con Pakistán y otros aliados regionales continuarán.

El alto el fuego de dos semanas acordado el 7 de abril sigue vigente por ahora, aunque su fragilidad es evidente tras el fracaso diplomático.