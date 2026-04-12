A punta de pistola y cuchillo en un minimarket, robaron celulares y una moto

Un violento asalto ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22:24, en el minimarket “Del Milagro”, ubicado en la intersección de calles Colón y San Lorenzo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y evidencia el accionar coordinado de dos delincuentes.

Los delincuentos, en cámara. FOTO: DIARIO HUARPE

De acuerdo a las imágenes, uno de los sujetos actuó con casco y el otro con el rostro cubierto con una capucha. Entre ambos lograron reducir al menos a cinco personas, dos personas que compraban y tres trabajadores, que se encontraban dentro del local al momento del robo, generando una escena de extrema tensión.

El momento en el que encapuchado apuntó. FOTO: DIARIO HUARPE

Los asaltantes amenazaron a las víctimas con un arma de fuego y un cuchillo, este último tomado de una carnicería que funciona dentro del mismo comercio. Bajo esa intimidación, sustrajeron la recaudación del negocio, teléfonos celulares, documentación y otras pertenencias de valor.

El robo del cuchillo en la carnicería. FOTO: DIARIO HUARPE

Además, se llevaron una motocicleta antes de darse a la fuga. En las horas posteriores, uno de los teléfonos fue localizado mediante geolocalización y marcó como última ubicación el barrio Los Andes.

La localización después del robo. FOTO: DIARIO HUARPE