Una azafata uruguaya y su novia recibieron una terrible golpiza en Londres

Melania y Chris viajaban en un autobús de Londres como cualquier otro día, sin imaginar que serían objeto de un cobarde ataque por la razón más infame.

Sin pudor o recato, un grupo de hombres que viajaban en el mismo vehículo se acercó a la pareja y le exigieron que se besaran para su "entretenimiento". Tras la negativa, sobrevino la golpiza.

A primera hora del 30 de mayo, Melania Geymonat, azafata de Ryanair, quien viajaba junto con su novia estadounidense, identificada como Chris, a la altura de West Hampstead, noroeste de Londres, fueron atacadas.

Todo iba bien hasta que los hombres comenzaron a hostigarlas para que se dieran un beso mientras realizaban gesticulaciones sexuales y proferían comentarios lascivos y homofóbicos. La situación escaló rápidamente y devino en violencia.

"Lo siguiente que sé es que estaba siendo golpeada. Me mareé al ver mi sangre y retrocedí. No recuerdo si perdí la conciencia o no", contó Melania en declaraciones que reproduce Daily Mail.

La Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, confirmó esta semana que se está investigando el "ataque homofóbico", y reveló que ya se produjeron arrestos, aunque no dieron detalles sobre el número de detenidos o sus identidades.

"Querían que nos besáramos para poder vernos. Traté de parar la situación, ya que no soy una persona de confrontación, y les dije que nos dejaran en paz, porque Chris no se sentía bien ", explicó la sudamericana. Los hombres, que tenían entre 20 y 30 años, comenzaron a tirar cosas en el autobús, que viajaba hacia Camden, mientras la pareja les pedían que pararan.

"Lo siguiente que recuerdo fue a Chris en medio de ellos y que la estaban golpeando", mencionó Geymonat, nativa de Uruguay y residente de Takeley, en Essex.

"No lo pensé y me metí. Trataba de defenderla, así que comenzaron a golpearme. Ni siquiera sé si me dejaron inconsciente. Sentí sangre, sangraba por toda mi ropa y por todo el piso. Bajamos las escaleras y la policía estaba allí".

Geymonat afirmó que se sentaron en la parte de enfrente del autobús, porque a las dos les gusta disfrutar de los autobuses de dos pisos, aunque el viaje resultó peor de lo esperado. Su nariz fue severamente lastimada.