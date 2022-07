Pocos días antes de la llegada de las vacaciones de invierno, este diario publicó que, de acuerdo a observaciones de los docentes, el 70% de los alumnos de secundaria no se presentó a rendir las materias que adeuda hace dos años.

Este hecho se suma a otro trabajo estadístico recopilado por Melisa Murialdo, que refleja un relevamiento de Unicef en el que se establece que el 55% de chicos y chicas manifestó que tenía “muchas ganas” de regresar a la escuela, el 17% asumió tener “ganas” y el 13% “algo de ganas”. Estos dos datos llevan a algunos especialistas a pensar que los chicos querían volver a la escuela después de la pandemia, pero no específicamente para estudiar y ponerse al día.

Publicidad

Ante esta teoría, este diario consultó a la psicóloga Mariela Serra, quien explicó que la escasa asistencia de los alumnos a las mesas de examen se puede atribuir a distintos factores. La profesional manifestó que un primer punto innegable es que los chicos tenían una imperiosa necesidad de socializar con sus pares y aseguró que esto forma parte de su crecimiento.

"Es totalmente lógico pensar que los chicos quisieron volver a la escuela para socializar y de manera paralela tuvieron que afrontar el hecho de que debían volver a estudiar tras casi dos años en los que su forma de estudio había cambiado a causa de la pandemia", dijo Serra.

La profesional agregó que durante este proceso de reanudar los estudios muchos se encontraron con que tienen "baches" o contenidos faltantes que no pudieron asimilar durante su cursado no presencial. Ante esta situación, la psicóloga sugiere que en casa y en la escuela se destine tiempo necesario para repasar saberes y, si es necesario, volver a dictar los contenidos no alcanzados.

Otros alumnos, en cambio, directamente han perdido o no llegaron a adquirir el hábito de destinar el tiempo necesario para estudiar en la secundaria. En este caso, Serra sugiere que desde la escuela se enseñe y se propicie ámbitos de estudio y además que haya un acompañamiento desde el hogar.

"Muchos papás tienden a dejar más solos a los chicos en la secundaria, creyendo que son capaces de asumir las responsabilidades. Esto no siempre es así, en estos casos será necesario que los papás acompañen, supervisen e inviten al chico a que dedique tiempo al estudio", opinó.

Publicidad

Un tercer ítem a tener en cuenta, según Serra, es el de la tecnología. Es que durante la pandemia muchos chicos estudiaron por medios electrónicos y también tuvieron sus tiempos de esparcimiento mirando una pantalla. Ahora los estudiantes deben enfrentarse a las clases presenciales en donde hay un docente que le habla a los alumnos durante 45 minutos. Es lógico pensar que esto puede resultar menos entretenido a los estudiantes. "Lo ideal sería que los docentes vayan incorporando las tecnologías al aula para ayudar a que los chicos sientan más interés", expresó Serra.

El último tema a tener en cuenta es el de los trastornos de ansiedad o depresión que pueden llevar a los chicos a bajar su rendimiento académico. "Hay chicos que presentan trastornos que los llevan a manifestar abulia y poco interés por la escuela, hiperexcitabilidad y, en algunos casos, hasta autoagresión", concluyó Serra.

Alfa

El Ministerio de Educación lanzó el programa de Asistencias y Lineamientos Fortalecedores de Aprendizajes (ALFA) que apoya a alumnos que tienen materias pendientes que en el caso de la secundaria son 6.000 alumnos.