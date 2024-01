En este domingo 21 de enero, poco antes de la medianoche, en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Circunvalación ocurrió un fuerte choque entre una moto y un auto que terminó con un joven motorista trasladado al hospital debido a las fuertes lesiones que había sufrido producto del impacto.

En horario laboral ese cruce está custodiado por policías de tránsito. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

La primer versión que se conoció fue que el hombre de 24 años conducía su moto marca Motomel Skua 150 cilindradas cuando impactó contra el Renault Sandero que era conducido por una mujer de 38 años. La moto circulaba por Avenida Ignacio de la Roza en sentido de este a oeste mientras que el auto lo hacía por lateral de circunvalación de norte a sur.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El conductor de la motocicleta, un joven de 24 años, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Doctor Guillermo Rawson. La mujer no presentó heridas de gravedad y esperó a los policías a un costado del vehículo. Por otro lado, fuentes policiales que llegaron al lugar informaron que el joven se encuentra en buen estado y no presenta heridas aparentes. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte que no se cree que el conductor de la moto haya tenido tiempo de frenar antes del choque.

La zona del accidente ha sido acordonada por la policía, quienes se encuentran investigando las circunstancias exactas del choque. Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre las posibles causas que ocasionaron el siniestro vial.