Una mujer fue condenada a un mes de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser sorprendida cuando intentaba robar mercadería de un supermercado ubicado en Capital. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, con declaración de reincidencia, tras un procedimiento de flagrancia.

El hecho ocurrió el 12 de febrero de 2026, alrededor de las 20:15, en el supermercado “Un Rincón de Napoli”, situado en calle Rivadavia 175 oeste. Según la investigación, la acusada ingresó al local, tomó de la góndola de perfumería dos jabones de tocador, dos dentífricos y un talco, y ocultó los productos entre sus prendas.

Luego intentó retirarse del comercio sin abonar la mercadería. Al cruzar la línea de cajas fue interceptada por el encargado del lugar, quien había observado toda la secuencia. Tras la aprehensión, el personal del supermercado dio aviso a la Policía. En la requisa realizada en la vereda del local, los efectivos hallaron entre sus ropas los elementos que intentaba sustraer, cuyo valor total fue estimado en 22.700 pesos.

El caso quedó registrado tanto en las cámaras de seguridad del comercio como en un celular del encargado. A los pocos minutos se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien tomó intervención junto a la fiscal del caso, Dra. Virginia Branca, y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

De acuerdo con las actuaciones, la mujer se encontraba en estado de ebriedad al momento de la aprehensión. Fue trasladada al Hospital Rawson, donde se negó a ser revisada. Posteriormente, el médico legista determinó que se encontraba en condiciones de permanecer detenida.

La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa y concluyó con un juicio abreviado que derivó en una condena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, en el marco de lo previsto por el Código Penal.