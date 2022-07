A poco más de un año de las elecciones del 2023, el clima político local se comienza a activar con danzas de nombres y rumores de candidaturas. En medio de este clima, el mismo gobernador Uñac no descartó ir por un tercer mandato al frente de la provincia, además este lunes adelantó que podría elegir a una mujer para que lo acompañe como candidata a vicegobernadora de San Juan.

En la mañana de este lunes el gobernador ofreció una rueda de prensa en la que habló de diversas cuestiones. Uno de los temas que abordó el mandatario fue el de la reunión de intendente del Frente de Todos que se congregaron para darle su apoyo de cara a un tercer mandato.

"Son los 16 intendentes que son parte del Frente les agradezco la muestra de confianza", aseguró el gobernador y presidente del PJ local y agregó que "todavía no he estado yo con ellos de manera global total, pero de manera aislada he venido conversando con cada uno", aseguró.

El funcionario recordó que él cuenta con la habilitación legal para tener un tercer mandato. "Yo nunca modifique la Constitución, ni pretendí ningún tipo de situación que implique a una nueva convocatoria a una consulta popular. Eso se hizo en 2010 y luego se concretó en el 2011, la Constitución está reformada y permite tres periodos para el gobernador", aseveró el funcionario.

López, Trincado y Venerando, tres de las ministras que integran el actual Gabinete de Sergio Uñac. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

Inmediatamente, después, el dirigente agregó que más allá de que tiene habilitación legal, "a eso hay que sumarle o hay que sumarle una decisión personal que la tomaremos en el tiempo oportuno", explicó.

En medio de este diálogo surgió la pregunta de quién acompañaría a Uñac en caso de que se presente por un tercer mandato. "No sería descabellado pensar que podría ser un intendente, no sería descabellado que fuera un funcionario, no sería descabellado que fuese un militante y menos descabellado que fuese una mujer, me parece que sería una propuesta a tener muy en cuenta", opinó el peronista.

Si bien el funcionario evitó dar nombres de mujeres que podrían secundarlo en una posible fórmula para el 2023, ya en su Gabinete él cuenta con cuatro dirigentes de peso como son Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura, Cecilia Trincado Moncho, quien está al frente de Educación, Alejandra Venerando en Salud o Marisa López, la ministra de Hacienda.

Justamente esta cuarta funcionaria es la que suena fuerte para secundar a Uñac, es que es una mujer de larga trayectoria política, tiene a su cargo las cuentas de la Provincia y que supo manejar negociaciones salariales clave como las últimas que encaró con docentes y estatales.

Marisa López es una funcionaria considerada clave en la gestión uñaquista. Foto: Archivo / DIARIO HUARPE.

Esta no es la primera vez que López suena como posible candidata a ocupar un cargo electivo. Es que ya en 2021 la funcionaria sonaba fuerte para ocupar un lugar clave en las listas de candidatos del Frente de Todos para las Legislativas de ese año.

Finalmente, la funcionaria no fue candidata, ya que se priorizó que siguiera ocupando su cargo clave en la gestión uñaquista que debe cuidar muy bien sus recursos para mantener el equilibrio financiero en un contexto de constante inflación.