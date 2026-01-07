Unas 10.000 hectáreas consumidas y cientos de evacuados por incendios forestales en El Hoyo y Epuyén

Un incendio forestal de proporciones devastadoras mantiene en vilo a la Comarca Andina de Chubut. El fuego, que se inició el lunes por la tarde en Puerto Patriada, cerca de El Hoyo, ha consumido ya aproximadamente 10.000 hectáreas de bosque nativo y avanza de forma descontrolada por las márgenes del lago Epuyén. Cientos de pobladores han sido evacuados, mientras que otros permanecen en sus hogares defendiendo sus propiedades con recursos propios, ante lo que describen como una insuficiente ayuda oficial.

La rápida propagación, impulsada por fuertes vientos y altas temperaturas, ha generado escenas de desesperación y una nube de humo que complica la respiración y reduce la visibilidad en la zona. Las autoridades municipales de Epuyén emitieron un llamado para la evacuación preventiva y ordenada de varios sectores, incluyendo el camping La Playita y el barrio Angostura.

Testimonios desde el corazón de la emergencia

Los relatos de los vecinos atrapados por el fuego pintan un cuadro de angustia y abandono. Jade Sívori, fotógrafa y madre de una bebé de un mes, debió auto-evacuar desde su casa, a la que solo se accede por agua. "Cuando mi padre volvía a las 5 de la mañana, el fuego ya estaba por la mitad del lago... Hoy el fuego viajó muy rápido y empezó a ser muy difícil respirar", relató. Su pareja y sus padres permanecen en la vivienda haciendo guardia, ya que las llamas están "a la altura" de su hogar.

Como ella, muchos denuncian la falta de medios aéreos en puntos críticos. "En esa zona del cerro Pirque no operó ningún avión hidrante ni helicóptero con helibalde", señaló Sívori, quien además cuestionó que la provincia no cuente con lanchas operativas en el lago para combatir focos en zonas de difícil acceso, pese al alto riesgo de incendios.

La lucha vecinal: organización frente a la desesperación

Ante la percepción de una respuesta estatal limitada, los pobladores han formado brigadas autogestivas para ayudarse mutuamente. Ivanna Legler, vecina de Sívori, narró cómo un grupo de doce personas combate el fuego desde la mañana para proteger sus casas. "Estamos defendiendo la chacra con dos motobombas y gente amiga. El fuego viene por el Pirque. Hasta ahora no tuvimos ningún apoyo aéreo", afirmó.

Ella misma integró una cuadrilla que, durante la noche, logró salvar las viviendas de una familia amiga en Puerto Patriada. Sin embargo, al regresar, el panorama era desolador: "Vimos que el fuego avanzaba hacia nuestras casas... Es cuestión de dos horas para que llegue".

La respuesta oficial y el balance preliminar

Según la Secretaría de Bosques de Chubut, a cargo del operativo, este miércoles participaron cerca de 130 combatientes en tierra y 6 medios aéreos, incluyendo aviones hidrantes y helicópteros con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la provincia.

No obstante, el trabajo aéreo se habría concentrado principalmente en la zona de El Hoyo, a unos 10 kilómetros del origen del incendio. Allí, las llamas afectaron diez viviendas y cinco automóviles, lo que motivó la evacuación de unas 700 personas, entre residentes y turistas. Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por vientos intensos y una sequía pronunciada, siguen complicando las tareas de contención.