Universitarios volvieron a comer por $10: la UNSJ destinará un monto millonario para superar las 1.500 raciones diarias

Hace diez días reabrió el comedor de la Universidad Nacional de San Juan que funciona en El Palomar y unos 400 estudiantes volvieron a disfrutar del almuerzo y la cena por $10 diarios. Cuando vuelvan las clases regresarán también los comedores que se encuentran en las otras unidades académicas por lo que esperan superar las 1.500 raciones diarias.

Durante el 2020 y el 2021 el funcionamiento de este espacio no fue el mismo debido a la pandemia. Lo que hicieron para no dejar de brindar el alimento fue entregarles viandas a los solicitantes para que estos las comieran en sus casas y de esa forma evitar las aglomeraciones de personas. No obstante, en este 2022 volvieron las bandejas en esos históricos mesones.

Foto: gentileza.

Según comentó a DIARIO HUARPE el secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina Rojo, actualmente sólo funciona el comedor de El Palomar al que van unos 200 alumnos a almorzar y la misma cantidad a cenar. Esto lo hacen de lunes a viernes, el sábado también van, pero sólo al mediodía.

“Este número tiene que ver con la época del año en la que estamos, cuando comienzan las clases son más los que van”, dijo Molina Rojo.

Cuando regresen las clases también volverán el comedor que está en la Facultad de Ciencias Exactas, otro en el departamento de Agronomía del INTA, en la escuela Industrial y el servicio que se brinda en la Facultad de Filosofía, los cuales volverán de forma gradual. Además, inaugurarán otro atrás de la Facultad de Arquitectura, aunque aún no hay fecha para el corte de cinta debido a que están con las tareas de provisión de energía eléctrica.

Cuando todos estén operativos esperan volver a los niveles del 2019, año en el que brindaban al menos unas 1.700 raciones.

Foto: gentileza.

Actualmente, para garantizar el funcionamiento y que haya alumnos becados que se alimenten gratis y otros por sólo $10, desde la UNSJ destinan unos $16 millones. No obstante, es probable que ese monto se incremente, ya que aún no se aprueba el presupuesto de la UNSJ del 2022 y están funcionando con una prórroga del presupuesto del 2021.

“Nuestra intención es mantener ese monto y estamos trabajando en ver la forma de que pase a ser 100% gratuito porque el precio es algo simbólico, es muy bajo el porcentaje de cobertura de mercadería con ese precio”, comentó al respecto el secretario de Bienestar Universitario.

“Se hace un esfuerzo muy grande de la universidad, es un esfuerzo millonario para poder garantizarles este derecho a los estudiantes”, agregó.

Para poder brindar este servicio hay detrás unas 30 personas que trabajan en el proceso. Entre ellos hay administrativos que se encargan del pago a proveedores, personal del comedor, cocineros, jefes de turnos, dirección general de atención universitaria, nutricionistas que elaboran el menú, entre otros.

Los estudiantes que quieran acceder a estas comidas sólo deberán comprar los tickets en El Palomar en horario de mañana o de tarde. El único requisito que les solicitarán es la credencial para que comprueben que estudian en la UNSJ.