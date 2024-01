Desde Adicus rechazaron la medida del Gobierno nacional en la que el Banco de la Nación Argentina no otorgará el adelanto que realiza en forma habitual para acreditación de haberes, por encontrarse suspendida la operatoria por “disposiciones del Banco Central de la República Argentina en materia de financiamiento al sector público no financiero, hasta nuevo aviso”. Esto produjo incertidumbre sobre la fecha de cobro de los haberes al personal docente y no docente de la casa de altos estudios.

“Desde Adicus repudiamos esta nueva normativa porque crea incertidumbre acerca de cuántos serán los montos enviados y en qué fechas se realizarán los pagos de haberes”, expresó el gremio en sus redes sociales.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Cada mes es un largo período de subsistencia para todos los trabajadores por la gran devaluación sufrida en los casi 40 días de Gobierno de Javier Milei y no se avizora recomposición salarial alguna”, continuó el texto publicado por el sindicato.

De este modo, solicitamos la inmediata puesta en funcionamiento del financiamiento del sector público no financiero a través del Banco Nación, para el inmediato pago de haberes de los trabajadores de la UNSJ.

Por último expresaron que: “Repudiamos la decisión del Gobierno nacional de afectar el cobro de haberes de las y los trabajadores de la UNSJ”.

La situación

La Universidad Nacional de San Juan fue notificada sobre que el Banco de la Nación Argentina no otorgará el adelanto que realiza en forma habitual para acreditación de haberes por encontrarse suspendida la operatoria por “disposiciones del Banco Central de la República Argentina en materia de financiamiento al sector público no financiero, hasta nuevo aviso”.

Publicidad

La confirmación desde la entidad financiera con sucursal en la provincia llegó luego de que fuera requerido el adelanto en la cuenta corriente de la UNSJ para hacer efectivo el pago de haberes del mes de enero del personal docente y no docente que trabaja en esta casa de estudios.

De este modo, la acreditación de los haberes se realizará cuando el Banco Nación verifique la transferencia respectiva desde el Tesoro Nacional, sobre lo cual no hay ningún tipo de confirmación ni precisión en cuanto a fechas.