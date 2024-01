San Juan marchará en contra de la Ley Ómnibus y el DNU que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), convocaron a un paro nacional para este 24 de enero y la sede local de la central obrera estima que la convocatoria y movilización será grande. Según dijeron, entre gremios y organizaciones sociales, serán unas 60 agrupaciones que se reunirán en la Plaza 25 de Mayo, aunque también se espera que trabajadores en relación de dependencia den el presente. Los sectores de bancarios, panaderos, transporte y combustible se adhirieron al paro nacional. El secretario general de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que tienen gran expectativa y que incluso antes del paro, ya ha tenido sus repercusiones y efectos.

“Creemos que va a ir gran cantidad de gente, hay gran expectativa, pero no nos fijamos mucho en la cantidad sino más bien en la calidad de quienes vayan a ir. Vamos a reafirmar que el porqué del paro no es por un fin político ni caprichoso”, expresó Cabello. En este sentido, explicó que la denominada Ley Ómnibus es un proyecto que tiene “muchos artículos que perjudican a los trabajadores y, ante la negativa del gobierno de no querer conversar ni acordar, nos vimos en la obligación de convocar a un paro”.

El secretario general de la CGT en San Juan, Eduardo Cabello, comentó que esperan una gran convocatoria de trabajadores para el paro de este 24 de enero.

Incluso antes de que se realice el paro, él mismo ya ha tenido sus efectos, ya que, según comentó el secretario general, se han eliminado más de 100 artículos de la ley que atentaban contra los derechos del trabajador. “La situación va a ser difícil estos meses y aun en abril va a estar complicado. Eso ya no es por temas del gobierno anterior sino porque es algo que antojadizamente han planteado y han venido por lo que menos tienen para dárselo a los que más tienen”, apuntó Cabello.

En la provincia, la CGT ha contado con el apoyo de la mayoría de los gremios. “Son algo de 64 a 67 sindicatos y gremios que se han adherido al paro”, dijo el secretario y agregó que esto no es algo que tenga que ver con ideología política, sino más bien en convocar a todos los trabajadores en relación de dependencia que se vean perjudicados con respecto a su trabajo. “Desde panaderos, combustibles, transporte, construcción, comercio, bancarios, correo, Foecyt, UPCN, ATE, son algunos de los gremios que nos brindaron el apoyo”, comentó.

Cómo será

Se espera que la gente comience a llegar a la Plaza 25 de Mayo a las 10:30 de la mañana de este miércoles, aunque el inicio de la manifestación será a las 11:30 horas. “Van a haber columnas de quienes se han adherido al paro, como los movimientos sociales. Ellos van a venir desde la Plaza Laprida y van a venir por Avenida Alem hasta Ignacio de la Roza, para llegar a la plaza 25 de Mayo”, anunció el secretario. A su vez, aseguró que esperan gente que se movilizará y llegará al centro sanjuanino desde los departamentos del sur, como así también de Jáchal, Valle Fértil o Albardón.

Por último, comentó que habrá un locutor que llevará a cabo la lectura de un documento y contarán también con la presencia de un sacerdote. En los momentos finales de la movilización, diversos voceros expresarán unas palabras, para después retirarse pacíficamente a los hogares.

“Es una cuestión social de los trabajadores. Nos obligaron a hacer el paro porque avasallaban nuestros derechos y tuvimos que salir a las calles. Nosotros no vamos a dar la imagen de violentos. Lo único que queremos es que no nos roben nuestros derechos”, finalizó Cabello.

Habeas corpus en Nación, ¿Y en San Juan?

Este martes 23 se emitió un habeas corpus en respuesta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con respecto al protocolo antipiquetes. “La provincia no adhirió a este protocolo. Hay gente de nuestro gremio que se reunió con las autoridades de la Policía de San Juan y el encuentro fue de la mejor manera”, comentó el secretario general. Hay un panorama de mucha tranquilidad en la provincia y el referente de la CGT aclaró que el paro no es en contra del gobierno provincial sino una demanda a la ley del gobierno nacional.