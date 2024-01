El FMI le da más tiempo a Milei para hacer el ajuste

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le permitirá a Argentina postergar por dos meses la última revisión del préstamo de unos u$s 44.000 millones, lo que le daría más tiempo al Gobierno para aplicar reformas y potencialmente negociar un nuevo programa, según personas con conocimiento directo de las negociaciones le dijeron a Reuters.

La última revisión del acuerdo está prevista originalmente para septiembre, mes en el que se evaluaría el desempeño del segundo trimestre de 2024 (abril-junio), pero se postergaría hasta noviembre.

El programa Stand By Agreement (SBA) firmado en 2018 bajo la administración de Mauricio Macri tiene su último vencimiento de capital este 16 de julio de 2024, seis años después del acuerdo. En 2022 fue renegociado por el entonces presidente Alberto Fernández, para ir cubriendo los vencimientos con nuevos desembolsos, mediante un crédito de Facilidades Extendidas (EFF) a 10 años.

En 2025 la Argentina solo pagará intereses y sobrecargos, mientras que en septiembre de 2026 volverá a tener que abonar "principal".

Mientras tanto, el Directorio Ejecutivo (Executive Board) se reunirá este miércoles 31 de enero para aprobar la séptima revisión del programa vigente, que destrabará un desembolso cercano a los u$s 4700 millones, útil para los vencimientos de enero -u$s 1950 millones- y de intereses de febrero -u$s 850 millones-, además de reembolsar el dinero pagado en diciembre -con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por u$s 960 millones.,