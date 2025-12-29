La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aplicó las sanciones más severas previstas en su reglamento disciplinario tras los graves incidentes ocurridos en un partido por el ascenso de la Liga Universitaria, donde jugadores del equipo Almendro agredieron físicamente al árbitro principal Pedro Coria y amenazaron a autoridades del encuentro. La resolución determinó la expulsión definitiva del equipo del certamen y la inhabilitación de por vida de nueve integrantes vinculados a los hechos.

Una agresión que marcó un límite

Los hechos sucedieron durante un encuentro reciente del torneo universitario cuando, según los informes arbitrales, de fiscalización y el registro audiovisual, el jugador Benjamín Ezequiel Villegas (N°14) propinó una patada al árbitro principal que lo derribó y continuó con una segunda agresión mientras permanecía en el piso.

A este ataque se sumaron insultos, amenazas, empujones y agresiones desde distintos sectores del plantel. Entre ellos, el empujón de Nicolás Moncho (N°99), quien además rompió la puerta de ingreso al retirarse; el intento de golpe de puño de Sergio Terzi (N°09) contra un fiscalizador; y el pelotazo directo a la cabeza del árbitro por parte de Nicolás Flores.

También se constató que Gabriel Montero y Facundo Ruarte, uno expulsado por insultos y el otro suspendido previamente, persiguieron al juez con intención de agredirlo. Además, el exentrenador Mario Terzi, sancionado de por vida para ingresar al complejo, volvió a presentarse en el predio e interfirió con insultos y amenazas. El director técnico vigente, Agustín Bermúdez, también insultó y gesticuló hacia los árbitros y fiscalizadores.

Las sanciones más duras del reglamento

Tras analizar pruebas e informes, el Tribunal Disciplinario resolvió que los episodios representaron “hechos de extrema gravedad” y constituyeron una agresión directa contra la autoridad arbitral, afectando “la integridad física, el desarrollo normal de la competencia y los valores fundamentales del deporte universitario”.

Las medidas decididas fueron: eliminar al equipo Almendro de la Liga Universitaria e inhabilitar del equipo para participar en cualquier competencia futura organizada por la UNSJ.

Además, sancionó de forma permanente a Benjamín Ezequiel Villegas, Nicolás Moncho, Francisco Echavarría, Sergio Terzi, Gabriel Montero, Facundo Ruarte, Nicolás Flores y Agustín Bermúdez. A su vez, Mario Terzi, ex DT del equipo, también recibió la misma pena.

Finalmente, la UNSJ emitió en la resolución que el resto del plantel del Almendro quedó suspendido e inhabilitado hasta el 31 de diciembre de 2030.

Impacto institucional y derivaciones

La UNSJ informó que la agresión “no deja margen de duda ni atenuantes” y justificó la severidad de las sanciones en el objetivo de preservar la seguridad y la convivencia dentro del ámbito deportivo universitario.

Además, la resolución será elevada a:

*Las instituciones educativas de origen de los jugadores

*Ligas amateurs de la provincia

*Dirección General de Deportes y Recreación de la UNSJ, para evaluar posibles medidas complementarias

Un antecedente que busca marcar un mensaje

Con la expulsión del Almendro y las inhabilitaciones de por vida, la UNSJ fijó la sanción más dura registrada en la historia reciente de la Liga Universitaria. La decisión apunta a sentar un precedente frente a hechos violentos que, según remarcaron desde la institución, “atentan contra el espíritu deportivo y la integridad de las personas”.

La Dirección de Deportes comunicará en los próximos días el impacto de las medidas en el calendario de la competencia y los pasos a seguir para la continuidad del torneo.