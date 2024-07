A fines de marzo de este 2024 comenzó a regir en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) el Registro de Estudiantes que Trabajan y/o tienen Personas a Cargo (Retypac). Esta innovación permite flexibilidades a la hora del cursado y de rendir, de aquellos alumnos que acrediten alguna de las dos excepciones. Luego de un cuatrimestre de aplicación, desde la institución informaron que se inscribieron 211 personas, de las cuales la mitad son mujeres que tienen personas a cargo, en su mayoría, hijos. No obstante, conforme indicaron, este número no refleja fielmente la situación del estudiantado de la casa de altos estudios, dado que la generalidad son trabajadores y/o tienen personas a cargo.

DIARIO HUARPE dialogó con Eliseo Ortiz, secretario Administrativo de la Facultad de Ingeniería, quien fue parte del desarrollo del registro y se hace cargo actualmente de la página web en la cual se inscriben los estudiantes. Según comentó, este primer cuatrimestre sirvió para acomodar el sistema y darlo a conocer.

“Este registro no funciona como una encuesta de cuántos estudiantes trabajan, porque no es que todos ingresan en el registro. Lo que yo noto es que no hay es conocimiento del registro, se van enterando poco a poco, por eso en un primer momento”, indicó.