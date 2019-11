Uruguay califica de "golpe e Estado" la salida de Evo Morales en Bolivia

Uruguay calificó hoy de "golpe de Estado" la renuncia a la que fue forzado a presentar el presidente de Bolivia, Evo Morales, y expresó su consternación por "el quiebre del Estado de Derecho" que genera esta situación.



Así lo indicó la Cancillería uruguaya a través de un comunicado en el que se asegura que el quiebre institucional y la renuncia del mandatario sumieron al país "en el caos y la violencia".



"El Uruguay considera que no existe argumento que pueda justificar estos actos, en particular habiendo anunciado pocas horas antes el presidente Morales su intención de convocar a nuevas elecciones, a partir del informe emitido por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos" (OEA), afirma el escrito.



El gobierno oriental hizo "un llamado urgente" a todos los actores bolivianos para que "cesen los actos de violencia" y que el proceso electoral "se encauce de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes para restaurar el Estado de Derecho y respetar plenamente los derechos humanos".



La Cancillería también subraya que se deben respetar los derechos de los habitantes y también la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas extranjeras y de sus funcionarios, recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Morales presentó la renuncia después de que la cúpula militar lo conminara a hacerlo e interrumpió así casi 14 años en el poder.



Cuando anunció su dimisión a través de un video desde un lugar indeterminado, Morales lamentó un "golpe cívico" y que la Policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días.



Morales reiteró sus acusaciones contra el ex presidente del país Carlos Mesa (2003-2005) y el opositor Luis Fernando Camacho de instar un "golpe de Estado" para obligarlo a abandonar el poder y les pidió que "no maltraten" a los bolivianos y los "dejen de patear".



Al menos tres personas han muerto y 421 han resultado heridas desde que comenzaron las protestas en enfrentamientos ente partidarios y detractores del mandatario Morales, según datos de la Defensoría del Pueblo.