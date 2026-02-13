El Parque Belgrano entra en su recta final de obras: se encuentra al 75%

La subsecretaria de Obras Públicas de la provincia, Andrea Fernández, ofreció un panorama detallado sobre el avance de los principales proyectos que ejecuta el gobierno provincial, con especial foco en dos de las obras urbanas más esperadas por los sanjuaninos: la puesta en valor del Parque Belgrano y la renovación integral del Parque de Mayo.

Andrea Fernández, subsecretaria de Obras Públicas. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Parque Belgrano: en etapa de terminaciones

En cuanto al Parque Belgrano, Fernández confirmó que la obra se encuentra en su recta final. Con un avance que ronda entre el 70% y el 75%, los trabajos se concentran actualmente en detalles constructivos y en la culminación de la parte eléctrica.

"Ya estamos en la parte de terminaciones", aseguró la funcionaria, quien destacó que el espacio recuperado estará disponible para la comunidad en el corto plazo.

Además, Fernández reveló que el gobierno provincial ejecuta una obra complementaria en las inmediaciones: la refuncionalización de un sector sobre calle Las Heras. El espacio, que anteriormente funcionaba como pista de food trucks, está siendo adaptado para albergar a artesanos locales. Si bien esta intervención se inició después que la principal, avanza conforme al cronograma previsto.

Parque de Mayo: renovación del lago y nuevos sanitarios

Consultada sobre el masterplan para mejorar y cambiar el Parque de Mayo, la subsecretaria informó que los trabajos "avanzan bien" y que la provincia está "próxima a iniciar obras".

El proyecto contempla dos frentes de trabajo que se ejecutarán en simultáneo: por un lado, la renovación integral del lago; por el otro, la construcción de nuevos núcleos sanitarios. La previsión oficial es que ambas intervenciones estén finalizadas "pasando mitad de año".

"La idea es enfocar las dos obras juntas, iniciarlas al mismo tiempo, para que toda la obra esté en conjunto a mitad de año, a más tardar, terminada", explicó Fernández.

Salud: avances en el Hospital Rawson y el Instituto Odontológico

En el ámbito de la salud, la funcionaria actualizó el estado de dos obras clave. Los consultorios externos del Hospital Rawson registran actualmente un 4% de avance, con trabajos preliminares de terraplén, compactación de suelo y fundaciones. Se estima que la obra finalice alrededor de marzo o abril de 2027.

Por su parte, el Instituto Odontológico presenta un progreso más acelerado, con un 60% de avance y desarrollo conforme a lo programado. "Vamos muy bien con las obras", aseguró Fernández.

La entrevista dejó un balance positivo desde la perspectiva oficial, con plazos cumplidos y un cronograma que promete transformar dos de los espacios públicos más concurridos de la provincia en los próximos meses.