Buñuelos de acelga de Jimena Monteverde: receta y truco clave

La cocinera Jimena Monteverde compartió una versión simple y rendidora de buñuelos de acelga que se volvió viral por un detalle inesperado en la preparación.

POR REDACCIÓN

13 de febrero de 2026
Los buñuelos de acelga son ideales para una cena rápida. (Foto: Freepik).

La chef Jimena Monteverde presentó una receta de buñuelos de acelga que se ganó al público por su practicidad y por un truco particular que cambia el resultado final. La preparación se difundió en medios y redes por su simpleza, su costo accesible y porque permite resolver una comida o entrada en pocos minutos con ingredientes habituales en casa.

El secreto que llamó la atención es un paso extra en la mezcla que mejora la consistencia y evita que los buñuelos queden aceitosos o se desarmen al freírlos. Ese detalle (sumar un ingrediente clave o modificar el orden de la preparación) logra una masa más aireada y crocante, según se explicó en la receta difundida. 

La base incluye acelga previamente cocida y bien escurrida, huevos, harina y condimentos. Una vez integrada la mezcla, se forman porciones y se fríen en aceite caliente hasta dorar. El resultado son buñuelos esponjosos por dentro y dorados por fuera, ideales para servir como entrada, guarnición o plato principal liviano.

La propuesta se viralizó en pleno verano y cerca de San Valentín, cuando las recetas caseras y rendidoras ganan protagonismo. La combinación de rapidez, sabor y el truco revelado por Monteverde posicionó a estos buñuelos de acelga como una opción práctica para quienes buscan platos económicos y fáciles de hacer.

