La chef Jimena Monteverde presentó una receta de buñuelos de acelga que se ganó al público por su practicidad y por un truco particular que cambia el resultado final. La preparación se difundió en medios y redes por su simpleza, su costo accesible y porque permite resolver una comida o entrada en pocos minutos con ingredientes habituales en casa.

El secreto que llamó la atención es un paso extra en la mezcla que mejora la consistencia y evita que los buñuelos queden aceitosos o se desarmen al freírlos. Ese detalle (sumar un ingrediente clave o modificar el orden de la preparación) logra una masa más aireada y crocante, según se explicó en la receta difundida.

Publicidad

La base incluye acelga previamente cocida y bien escurrida, huevos, harina y condimentos. Una vez integrada la mezcla, se forman porciones y se fríen en aceite caliente hasta dorar. El resultado son buñuelos esponjosos por dentro y dorados por fuera, ideales para servir como entrada, guarnición o plato principal liviano.

La propuesta se viralizó en pleno verano y cerca de San Valentín, cuando las recetas caseras y rendidoras ganan protagonismo. La combinación de rapidez, sabor y el truco revelado por Monteverde posicionó a estos buñuelos de acelga como una opción práctica para quienes buscan platos económicos y fáciles de hacer.