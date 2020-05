Valle Fértil: una yegua parió dos mulitas y hay revolución en Astica

Las mulitas nacieron hace una semana en uno de los corrales de la localidad de Astica de Valle Fértil.



Una de las crías es de color blanco y la otra marrón café con leche: Una hembra y la otra macho.



La madre es una yegua negra con la nariz blanca, cruza con peruano.

El padre, un elegante burro de pelo blanco con manchas negras.

“Cuando me llamaron para avisarme, no lo podía creer. Les decía: me estás jodiendo, me está jodiendo... y me decían: no, no, parió dos; y te juro no lo podía creer, hasta que me mandaron las fotos”, le contó Juan Funes, dueño de la yegua, a DIARIO HAURPE.

Según los vallistos más veteranos alguna vez, allá por el año 77 paso algo similar, pero creen que una de las crías murió. Un dato no menor ya que en esta oportunidad los tres animales gozan de muy buena salud convirtiendo el parto en un caso único en la provincia.

La voz del especialista

El veterinario Ernesto Cortínez confirmó a este medio que el hecho efectivamente es atípico.

“En este servicio hay tres datos novedosos”, dijo Cortínez: “Uno, el nacimiento de un híbrido, es decir, cruza entre burro y yegua. El otro, que haya sido de mellizos. Y finalmente que todos gocen de buena salud”.

Según explicó Cortínez el parto es poco común porque la concepción de un híbrido es muy difícil de lograr.

Por otro lado el veterinario Eduardo Marquez, cree que el hecho debe ser único en la provincia.

"Yo no tengo registros de casos similares. Es, sin lugar a dudas muy novedoso”, dijo Marquez .

Cortínez y Marquez aseguran que Funes en esas dos crías va a tener hermosos y nobles animales.

Es que la yegua al ser cruza con peruano y las crías con burro, las mezclas garantizan animales con mucha resistencia y rusticidad para la marcha.

Sobre la mula

La mula fue utilizada en tareas que requieren fuerza y resistencia, como medio de transporte. También en la agricultura, para arar los campos y en otras tareas.

Sus pezuñas son más duras que las de los caballos y demuestran una resistencia natural a muchas enfermedades y a los insectos.

Las mulas son generalmente menos tolerantes hacia los perros que los caballos y son capaces de defender a su jinete contra ellos; incluso son capaces de enfrentarse a los pumas.

Son también capaces de patear con cualquiera de sus pezuñas en cualquier dirección.

Se hizo famoso

Juan Funes tiene el campo en Chucuma en la zona que se conoce como Baldes de Funes. De la Ruta a 13 kilómetros para adentro. Cerca de la escuela Fragata Sarmiento. Ahí tiene todos sus animales: 20 cabras y cuatro caballos.

“Hace unas semana me la traje a Astica porque allá andan muchos pumas y tenía miedo que se comieran las crías. Pero ni por las tapas me imaginé que venía doble la cosa”, contó Funes.

Juan Funes tiene 56 años y es retirado de la policía de San Juan. Siempre le gustó los animales y ahora que tiene más tiempo libre se entretiene con ellos.

“Antes tenía como 200 cabras pero los pumas me las vivían matando y me cansaron”, contó Funes. “Así que ahora me quedé con unas pocas cabritas y cuatro caballos. Pero como les digo a los vagos: nunca me hubiera imaginado que una yegua me iba hacer famoso”, concluyó entre risas.