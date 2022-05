Vecinos de la familia del violento robo dicen que son "rehenes de la inseguridad"

Luego de conocerse en la mañana de este sábado del violento robo del que fueron victimas un matrimonio y sus dos pequeños hijos de 5 y 2 años, los vecinos del barrio ubicado en el departamento de Rawson denuncian que desde hace tiempo son víctimas de constantes robos. Sostiene que la zona está liberada ya que se encuentra en el límite con el departamento de Santa Lucia y la presencia policial en el lugar es nula. DIARIO HUARPE pudo hablar con la víctima y algunos de los vecinos, que tras lo ocurrido dicen que tienen mucho miedo y piden por mas seguridad.

El barrio es un complejo que se encuentra en proceso de construcción por lo que a diario sufren el robo de materiales o herramientas y maquinarias de trabajo. Algunos de ellos indicaron que vieron personas ajenas al lugar intentar forcejear casas que aún no están habitadas. Entre las personas que ya viven en el lugar decidieron armar un grupo de WhatsApp para comunicarse e informar si ven alguna situación sospechosa. Fue gracias a este grupo que la familia víctima del violento robo fue asistida por un vecino que llego de inmediato al lugar.

Para sentirse más seguros muchos de ellos decidieron instalar sistemas de alarmas y cámaras de seguridad en los frentes de sus casas. Fue gracias al registro de esas cámaras que hace dos semanas atrás lograron ver a una persona que trabajaba en una obra en construcción merodeando por el interior del barrio. Los vecinos hicieron la denuncia y cuando le preguntaron qué se encontraba haciendo les dijo que estaba buscando un lugar para orinar.

Casualmente la persona denunciada, y que fue despedida, era un trabajador de la casa vecina a las víctimas del violento robo sucedido en la noche del viernes. El padre de familia no descarta que esa persona pueda haber entregado información de los movimientos de la casa.

Al ser un loteo nuevo los fondos de algunas de las casas dan a una vieja calle de tierra que ya no es utilizada y donde no hay más construcciones. Los vecinos sostienen es la manera que los ladrones tienen para estudiar los movimientos de las familias y piden urgentemente que sea anulada. Contaron que ya hicieron diferentes reclamos a los municipios pero no obtuvieron respuesta. Luego del violento robo que sufrió la familia Leiva los vecinos tienen miedo y piden una pronta solución al problema.