Vecinos de la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio, iniciaron un reclamo porque, según las presentaciones realizadas, están siendo afectados por una calera de la empresa Calcitec y esto estaría contaminado a las viviendas cercanas al emprendimiento. Aseguran que hace años vienen exponiendo la situación ante diversos organismos competentes y aún no encuentran una respuesta favorable.

La empresa está localizada en ruta 20 kilómetro 13 en el departamento 9 de Julio y funciona allí desde hace varias décadas. Fabián Villacorta, vecino del lugar, explicó que antes no había viviendas en el área porque era una zona rural, pero en los últimos años creció fuertemente su urbanización por la construcción de barrios. Por eso, los vecinos se ven perjudicados por la actividad de la compañía y, en este sentido, indicaron que "han iniciado expedientes en diferentes reparticiones públicas como el Ministerio de Minería, la Municipalidad de 9 de Julio y la Secretaria de Ambiente". No obstante, todavía no reciben una contestación a sus pedidos.

“Calculo que esta empresa cuando se instaló pasó todos los controles, pero la realidad cambió”, dijo el lugareño.

El polvillo molesta a los ciudadanos de Las Chacritas. Foto: gentileza.

Señaló que cerca de la firma está la Escuela Luis Agote, el barrio Municipal, la Villa Fiorito y loteos privados. “Por el Callejón Coria, debemos ser en total unas 60 o 70 familias”, indicó Villacorta. Agregó que el polvillo que levanta la calera termina en las casas y perjudica la salud de las personas.

“Es como estar en un ambiente de fumadores siendo fumador pasivo”, continuó.

Para Villacorta el aire es irrespirable cuando empiezan a correr fuertes ráfagas de vientos, ya que terminan respirando una enorme cantidad de polvo de cal. Hasta ahora, el vecino afirmó que las autoridades gubernamentales no resuelven la problemática y esperan pronto tener una respuesta a sus denuncias.