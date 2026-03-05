La reciente aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para Veladero abre una nueva etapa para uno de los proyectos mineros más importantes de San Juan. Así lo aseguró Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica de Barrick Mining Corporation, en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE durante la PDAC 2026 que se desarrolla en el Metro Toronto Convention Centre.

Según explicó el directivo, la aprobación del régimen constituye un hito clave para consolidar el horizonte productivo de la mina.

“Es una herramienta que nos permite trabajar con seguridad jurídica, estabilidad fiscal y variables económicas que nos dejan pensar en un futuro más largo para el proyecto”, afirmó.

La expansión prevista en Veladero permitirá aumentar la capacidad productiva del yacimiento y fortalecer su impacto económico. “Esta ampliación va a generar alrededor de 3.800 millones de dólares adicionales en exportaciones”, explicó Álvarez.

El proyecto también prevé la generación de nuevos puestos de trabajo. Según indicó el ejecutivo, el plan contempla la incorporación de unos 500 empleos adicionales vinculados a las tareas de expansión.

“De cada diez trabajadores, nueve son sanjuaninos”, destacó.

Parte de esas tareas ya comenzaron. El directivo explicó que el RIGI permite avanzar con obras mientras se completa el proceso administrativo del régimen.

“La construcción ya está en marcha. Teníamos que aprovechar la ventana del verano para no atrasar las obras y hoy la gente ya está trabajando a pleno en Veladero”, detalló.

El calendario productivo de la alta cordillera obliga a concentrar gran parte de las obras durante la temporada estival, ya que las condiciones climáticas limitan los trabajos durante el invierno.

La minería en el centro del debate global

La PDAC 2026 volvió a mostrar la centralidad que la minería ocupa en la agenda global. El encuentro, organizado por la Prospectors & Developers Association of Canada, reúne cada año a gobiernos, inversores, operadoras y proveedores del sector.

Para Álvarez, la discusión sobre la actividad ha evolucionado significativamente. “Hoy ya no hay discusión sobre si minería sí o minería no. La minería se ha instalado en la conciencia de los ciudadanos del mundo. Ahora el debate es cómo se desarrolla y en qué tiempos”, sostuvo.

El directivo remarcó que el crecimiento del sector debe ir acompañado de estándares cada vez más exigentes en materia ambiental, tecnológica y de relación con las comunidades.

“Las charlas en esta PDAC muestran cómo la industria evolucionó en sustentabilidad, cuidado del ambiente y trabajo con las comunidades”, indicó.

Argentina en el radar inversor

Álvarez también destacó el creciente interés internacional por la Argentina dentro del escenario minero global.

“Hay mucha gente de Argentina y mucha expectativa por lo que está pasando en el país”, afirmó.

Según planteó, el desafío ahora será que ese interés se traduzca en desarrollo concreto para las provincias donde se ubican los proyectos.

“Entre todos los actores —empresas, gobiernos, comunidades y medios— tenemos que trabajar para que esta oportunidad se transforme en desarrollo real para nuestro país”, sostuvo.

Proveedores locales y desarrollo regional

El directivo también puso el foco en el fortalecimiento de la red de proveedores sanjuaninos. Desde hace dos años, Barrick cuenta con un área específica de desarrollo de proveedores locales.

“Creamos un departamento dedicado a trabajar con proveedores de la provincia. Caminamos los talleres, escuchamos a quienes quieren ofrecer servicios y los conectamos con las necesidades de la operación”, explicó.

Ese trabajo permitió ampliar la base de empresas sanjuaninas que participan en procesos licitatorios vinculados a la mina.

“Algunas empresas prosperan, otras no, pero tratamos de generar las mejores condiciones para que los proveedores locales crezcan de la mano de Veladero”, afirmó.

Con el respaldo del RIGI y un escenario internacional que demanda cada vez más minerales, Veladero busca consolidar su continuidad productiva y ampliar su aporte a la economía provincial.