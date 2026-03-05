La justicia de Brasil resolvió que Agostina Páez, la ciudadana argentina detenida en ese país por su presunta vinculación con un homicidio, no será elevada a juicio por ahora, aunque permanece detenida mientras se sustancia la investigación en torno al caso, según confirmaron fuentes judiciales vinculadas al expediente.

La decisión fue adoptada por el juez a cargo del caso tras evaluar la situación procesal y los elementos probatorios existentes hasta el momento, determinando que no se han reunido las condiciones suficientes para avanzar a la fase de juicio oral, aunque la causa no fue archivada y continúa en trámite dentro del sistema penal brasileño.

Páez fue detenida en Brasil en 2025 por su presunta participación en un homicidio que generó gran repercusión en ese país, y desde entonces permaneció privada de su libertad mientras se instruye el expediente. La noticia de que no será juzgada por ahora significa que seguirá bajo custodia hasta que se esclarezcan aspectos claves de la investigación y se reúna evidencia que justifique llevar el caso a juicio.

Fuentes judiciales precisaron que la decisión responde a la necesidad de profundizar la etapa de instrucción y no constituye una absolución ni un sobreseimiento, sino una decisión técnica para evitar un juicio sin base probatoria sólida. El proceso continuará en la fase previa, con el desarrollo de medidas tendientes a completar la investigación.

La defensa de Páez había pedido previamente la liberación bajo ciertas condiciones, argumentando irregularidades y falta de evidencia suficiente, pero el tribunal rechazó estas solicitudes y definió que la joven debe seguir con prisión preventiva hasta tanto se cumplan las etapas procesales establecidas.

Familiares de Páez y allegados expresaron su preocupación por la decisión y solicitaron a las autoridades consulares que continúen brindando asistencia para garantizar sus derechos dentro del proceso judicial brasileño. También esperan que se agilicen medidas que permitan mayor claridad sobre los tiempos y pasos que seguirá la causa.

La causa que motivó su detención involucra un homicidio en el que se investigan circunstancias complejas y diferentes testimonios, por lo que las autoridades brasileñas han considerado que, por el momento, no hay elementos suficientes para avanzar a juicio oral.