Superadas todas las instancias de negociación y sin perspectiva de solución al conlicto que tienen los trabajadores de ANAC con el Estado Nacional, el gremio de ATE-ANAC se encuentra en estado de alerta y movilización.

El problema radica en la mala liquidación de salarios y eso incentiva a tomar la decisión más drástica, un paro por 24 horas en todos los aeropuertos del país.

Publicidad

Los trabajadores de la aviación civil mantienen asambleas en los lugares de operaciones. Advirtieron que, sin una propuesta oficial urgente, avanzará hacia una huelga total en el sector aerocomercial.

La Coordinación Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC) puso en marcha un plan de lucha que podría escalar a fuertes medidas de fuerza y que el sistema aerocomercial sufra demoras y cancelaciones en todos los vuelos para esa fecha.

Publicidad

El conflicto se enmarca en una disputa salarial que el gremio mantiene con el Gobierno nacional. Desde ATE-ANAC denuncia la vulneración de derechos adquiridos y la falta de respeto a los procesos administrativos, tras la decisión oficial de revertir un aumento salarial que ya había sido acordado previamente.

Según el sindicato, la determinación implicó una “reliquidación” de haberes que se ejecutó incluso después de que los recibos de sueldo ya estuvieran publicados en las plataformas oficiales. La medida generó un fuerte malestar entre los trabajadores, que consideran el hecho como un antecedente grave en el ámbito de la negociación colectiva estatal.

Publicidad

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, expresó su indignación ante lo sucedido y aseguró que la decisión fue adoptada sin instancias de diálogo reales. “Un día antes de cobrar el salario nos quitaron parte del mismo de forma irrespetuosa, cuando ya estaban liquidados y los recibos publicados”, afirmó el dirigente.

Desde el gremio sostienen que la escalada del conflicto responde al agotamiento de las vías de negociación. Durante el último mes, explicaron, participaron en reuniones convocadas por las autoridades del organismo, encabezadas por su titular, Oscar Villabona, pero aseguran que no hubo propuestas concretas que respondan a las necesidades del sector.

En una nota formal dirigida a Villabona, ATE-ANAC advirtió que la paciencia llegó a su límite y que no existe una hoja de ruta clara para destrabar la situación. Además, remarcaron que la falta de cumplimiento de compromisos asumidos durante una tregua previa terminó por deteriorar la confianza entre las partes.

Las asambleas previstas podrían afectar la puntualidad de los vuelos, dado que el personal técnico y operativo de la ANAC cumple funciones esenciales para la seguridad y la logística aeronáutica. El sindicato responsabilizó a la administración pública por las consecuencias que puedan sufrir los pasajeros y ratificó que, de no recibir una oferta salarial satisfactoria en los próximos días, el sistema aerocomercial argentino podría enfrentar una paralización total el martes 10 de marzo.