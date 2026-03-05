Un bebé recién nacido fue hallado esta madrugada dentro de una bolsa de residuos en una zona transitada del partido bonaerense de Merlo, luego de que transeúntes escucharan llantos que provenían del interior del envoltorio y alertaran a las fuerzas de seguridad. El caso generó conmoción entre vecinos y escaló rápidamente a un operativo policial que permitió al personal sanitario asistir al bebé y trasladarlo al hospital en buen estado general.

La madre, identificada como una mujer de 25 años, fue detenida en el lugar por efectivos de la Policía Bonaerense bajo la sospecha de abandono de persona agravado y lesiones gravísimas, luego de que la investigación preliminar arrojara que el bebé habría sido dejado intencionalmente en la vía pública poco después de nacer.

Publicidad

Personal médico que acudió al llamado confirmó que el recién nacido (del sexo masculino y con signos de haber nacido hacía pocas horas) fue asistido de inmediato en el lugar para evaluar su estado de salud y posteriormente trasladado a un centro de atención pediátrica, donde quedó internado bajo cuidado especializado y fuera de peligro.

Según fuentes oficiales, el hallazgo se produjo en una calle de Merlo Sur luego de que vecinos escucharan los llantos del bebé desde una bolsa que yacía en la vereda cerca de un comercio, lo que permitió una rápida intervención. Vecinos se mostraron impactados y expresaron sorpresa ante la situación de abandono, mientras los investigadores trabajan para esclarecer los detalles del caso.

Publicidad

La mujer, que fue trasladada a una comisaría local para prestar declaración, quedó imputada por el fiscal de turno por los delitos mencionados, y se espera que en las próximas horas la Justicia determine su situación procesal y las circunstancias que llevaron al abandono del recién nacido.

Las autoridades destacaron la importancia de la respuesta rápida de los vecinos y de la Policía, que posibilitó que el recién nacido recibiera atención médica inmediata, reduciendo el riesgo de consecuencias graves para su salud. La investigación continúa para determinar responsabilidades y circunstancias.