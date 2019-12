Venezuela tiene una inflación anual de casi 13.500%, según el parlamento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Venezuela registró tasas de inflación de 38,5% en noviembre pasado, 5.515,6% en los primeros 11 meses de 2019 y 13.475,8% en los últimos 12 meses, informó hoy la Asamblea Nacional (AN, parlamento).



"La inflación de noviembre se aceleró, se duplicó con respecto al mes anterior; esto típicamente ocurre en el último trimestre del año", afirmó el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la AN. La tasa de octubre fue de 20,7%.



Pese a que los últimos meses se registraron tasas inferiores a 50%, Alvarado sostuvo que Venezuela no salió de la hiperinflación en la que ingresó a fines de 2017, según las agencias de noticias ANSA y EFE.



"La hiperinflación sigue; ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación y seguramente se va a mantener por lo menos por todo el primer semestre del año que viene, porque los desórdenes que dieron origen a la hiperinflación siguen ahí", indicó el legislador.



Alvarado atribuyó la disminución del ritmo de aumento de los precios al aumento del encaje bancario dispuesto por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero advirtió que ello restringió el crédito y profundizó el retroceso de la economía, que solo en noviembre perdió 43% de su volumen.



La AN comenzó a relevar mensualmente los precios poco después de que asumió la holgada mayoría antichavista que la controla desde enero de 2016, y luego de que el gobierno de Maduro dejó de publicar estadísticas oficiales a fines de 2014.