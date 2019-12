Viceministro de Salud bonaerense pide "concientización" para evitar brote de sarampión

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que “estamos ante un momento crítico y si no se actúa las consecuencias pueden ser muy graves” en relación a un posible brote de sarampión, al analizar las causas de las decenas de casos que se registraron en el distrito.



"En toda la región de las Américas en el siglo XXI se hizo una campaña de cobertura de vacunación masiva (con lo que) que habíamos logrado que en nuestra región dejara de haber casos", aseguró Kreplak.



El funcionario aclaró que si bien en la Argentina "no había circulación interna endémica desde el año 2000, en los últimos años en varios países de la región, como Brasil y Venezuela, se han caído mucho las tasas de vacunación y surgieron brotes endémicos".



"Argentina de todos los países de la región era la punta de lanza, no solo por la cantidad de vacunas que había, sino por la tasa de vacunación efectiva, pero lamentablemente en los últimos años hemos caído en lo mismo", resaltó Kreplak en declaraciones a radio Provincia.



Y precisó que "si bien no hubo brote hemos tenido hasta ahora 85 casos de una cepa que está circulando”. "Estamos en un momento crítico y si no se actúa las consecuencias pueden ser muy graves".



"Ahora hay que hacer una campaña de vacunación masiva en áreas y zonas especificas para evitar que se propague al resto del país", advirtió.



En relación a los “los movimientos antivacunas", dijo que en el país "no tienen tanta influencia" y que "son minúsculos", pero señaló que "lo importante es que la tasa de vacunas en zonas vulnerables es baja”.



"A nivel provincial y nacional estamos articulando fuertemente por este tema central, pero días atrás nos reunimos todos los secretarios de Salud y directores de hospitales y explicamos toda la información que hay y lo pendiente, y estamos trabajando para tener todas las vacunas necesarias", apuntó.



Kreplak señaló que "había millones de dosis de vacunas paradas en la Aduana, y no se completaban los papeles para que ingresen al país y esa fue una de las razones por las que hubo faltantes".