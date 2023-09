Este domingo, familiares de víctimas de mala praxis en San Juan, se reunieron en la puerta de la Legislatura de San Juan, en avenida Libertador y calle Las Heras, para conmemorar y recordar a sus familiares en el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Padres, madres, hermanos e incluso hijos de las víctimas dieron el presente exigiendo justicia por las víctimas. También hicieron una marcha de antorchas simbólica, con velas encendidas por los que ya no están en vida, pero acompañan en el corazón.

DIARIO HUARPE dialogó con familiares que se encontraban en el lugar. Heidi Joana Santana es la mamá de la pequeña Oriana. Ella falleció producto de una neumonía en julio del 2022. “Estamos acá reunidos para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y también para pedir por la Ley Nicolás, a favor del paciente, que lo que busca es digitalizar el historial clínico”, expresó Santana. También comentó que el caso de su hija está a la espera de una audiencia en octubre, para ver si el juez lo eleva a juicio. “Acá también están acompañándome, por suerte y por primera vez, las abogadas del caso después de haber andado por tantos lugares buscando profesionales” dijo la mujer.

“Hay que pasar por todos los trámites que tenemos que llevar a cabo para que por fin lleguemos a una sentencia firme. Muchos de los que estamos acá pedimos que la muerte de nuestros familiares, de nuestros hijos en mi caso, no quede impune”, finalizó Santana.

Otra madre que perdió a su hija es Cinthia, la mamá de Julieta Viñales, quien falleció producto de una mala praxis en una operación de amígdalas en el año 2020. A partir de ese momento, comenzó el largo camino para pedir justicia por su hija. En su caso, comentó que tuvo que conseguir los peritos de otras provincias para la investigación del caso. “Hace tres años y medio que estamos con esta lucha y estamos próximos a que nos den la fecha para el juicio oral”, dijo Cinthia. Agregó también que hay familias que llevan cinco o siete años para llegar a un juicio, si es que se llega.

“Además de padecer todo este dolor y esta lucha incansable de la justicia, es tener que invertir dinero para todo, para abogados, para pericias. No es algo que uno lo pueda hacer gratuitamente, lamentablemente”, dijo Cinthia, la mamá de Julieta Viñales.

María Ortiz también dijo presente y ella es madre de Joana Ramírez, quien falleció en el 2021 por una presunta mala praxis en el Hospital Rawson. Ella fue a tener a su bebé y si bien tuvo a su hijo, a los cuatro días comenzó a sentirse mal, fue al hospital y mientras esperaba que la atendieran, con su bebé en brazos, se desvaneció. Tuvo un paro cardíaco y murió. Luego de investigar, descubrieron que estuvo mucho tiempo sin oxígeno porque no se lo brindaron en ese momento y además. Tenía gasas tapándole el hígado porque le habían causado una rotura del hígado, detrás de la costilla.

“La causa actualmente está archivada y hace poco pude conseguir que me dieran copias de la historia clínica y de todos los papeles que tienen ellos. Ahí me enteré de que estuvieron tiempo sin reanimarla porque no tenían los aparatos disponibles”, dijo la madre. Para finalizar agregó que espera que se haga justicia, como muchos de los casos de las víctimas por las que se reunían este domingo.