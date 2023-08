Una grave denuncia se dio a conocer este lunes, luego de que una niña de cuatro años con piel de cristal resultara gravemente quemada mientras era bañada por una enfermera de la empresa que le brinda internación domiciliaria. Según denuncia el entorno de la menor, en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga no le brindaron la atención médica correspondiente a la menor.

La damnificada es una niña de cuatro años de edad, llamada Abigail y oriunda de San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, el tutor legal de la menor, Leonardo Vega, contó el preocupante caso. “Junto a mi esposa nos encargamos de Abigail desde hace tres años y nunca hubo ningún tipo de problema en su salud, hasta que comenzó con las internaciones domiciliarias de la empresa Servicio Médico Integral (SMI, la cual fue asignada por la obra social Incluir”.

Según explicó Vega, al principio todo marchaba bien, pero hubo cambios en las cuidadoras y enfermeras que la atienden, y hace dos semanas fue cuando ocurrió lo peor. Durante un baño a la niña, la enfermera encargada no supo medir bien la temperatura del agua y terminó provocándole importantes quemaduras a la menor.

Este accidente fue comentado a la médica que atiende a Abigail en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, quien recomendó a sus tutores que de inmediato asistieran a un nosocomio local para una inmediata atención. En ese momento comenzó una peregrinación por parte de sus tutores y allegados, ya que no obtuvieron respuestas satisfactorias por parte de la salud pública provincial.

“La llevamos al Hospital Rawson, pero nos dijeron que ellos no atendían quemaduras, pero sí infecciones, y por ello la dejaron internada. El problema es que a Abigail es necesario bañarla día por medio, y cuando llegó ese momento, desde el hospital nos dijeron que no había nadie capacitado para hacerlo y por eso nos pidieron que la lleváramos a casa para hacerlo nosotros mismos, sin importarles la gravedad”.

En este sentido, Vega aseguró que se pusieron en contacto con el Servicio de Quemados del Hospital Marcial Quiroga, pero les dijeron que tenían una demora de cuatro días hasta poder atenderla. Finalmente, el día asignado llevaron a la menor al nosocomio, pero según afirma su tutor, les explicaron que no contaban con personal capacitado para atender a personas con piel de cristal y nuevamente les sugirieron regresar al domicilio.

Por otra parte, el hombre confirmó que la menor no recibe los insumos necesarios para sus curaciones por parte del Estado y criticó los tiempos burocráticos del sistema. “Abigail no tiene tiempo, no pueden tenernos a las vueltas en medio de tanto sufrimiento”.

Respuestas de Salud Pública

Desde el propio entorno de Abigail confirmaron que en horas de la tarde de este lunes recibieron un correo electrónico por parte del Hospital Rawson, en el cual informan que durante la mañana del próximo martes realizarán una junta médica para evaluar el caso de Abigail.

A su vez, fuentes calificadas del Hospital Marcial Quiroga confirmaron a DIARIO HUARPE que tras valorar el estado de la menor, citaron a ella y sus tutores el próximo miércoles, para evaluar si pueden brindarle la atención correspondiente.