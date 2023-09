Tinta, colores, arte, pulso y precisión fue lo que hubo este fin de semana en el Centro Cultural Contegrand. El sábado 16 y domingo 17 se realizó la Oeste Expo Tattoo, un evento para que los amantes de los tatuajes o quienes querían ver un poco más de cerca los trabajos profesionales de los tatuadores. El espectáculo artístico contó con un gran marco de tatuadores que se dividían en sus stands para exhibir sus trabajos a través de fotos y también tatuando en vivo. Elías Carvajal, uno de los organizadores del evento, dialogó con DIARIO HUARPE y contó detalles de lo que fue el fin de semana que duró.

La idea de la Oeste Expo Tattoo San Juan se materializó el año pasado, con su primera edición y este año se dio la continuidad. “En San Juan no había un evento de tattoo como este, se daba en casi todas las provincias menos acá, entonces lo organizamos”, comentó Carvajal. “La gente podía venir a tatuarse, pero por lo general, ya estaban pactados entre el cliente y el tatuador los turnos”, agregó. La mayoría de los tatuadores compitieron en sus respectivas categorías según los estilos de los tatuajes. Black work, lettering, tradicional, black and grey, dotwork, neotradicional, son algunos de los estilos de los tatuajes en los que podían participar los artistas.

Elías Carvajal, uno de los organizadores del evento. Foto: Diario Huarpe.

La expo comenzó el viernes con un seminario dictado por el tatuador riojano Gustavo Flores. Él, junto con otros dos profesionales del tatuaje, formaba parte del jurado que estuvo evaluando el desempeño de los participantes en las competencias. Según categorías y estilos, los tatuadores sanjuaninos se anotaban para participar y el ganador, además de un trofeo, recibía insumos provistos por los sponsors de la competencia.

Los jurados fueron tatuadores que llevan un largo camino en el mundo de la tinta. Gustavo Flores es tatuador oriundo de La Rioja y se especializa en la categoría del dotwork. “El dotwork es un estilo que se caracteriza por ser de punto a punto, yo hago geométricos más que nada”, comentó el riojano a DIARIO HUARPE. Flores lleva 15 años en el rubro de los tatuajes y seis años especializado en su estilo.

La segunda jurada fue Meli Pontecorvo, una tatuadora de renombre tanto a nivel nacional como internacional. Ella viaja a otras ciudades del mundo, como Valencia o Brasil para compartir sus habilidades y dejar su propio sello con tinta en la piel. Trabaja en el estudio Bella Tinta y también se profesionaliza en el Dotwork desde hace nueve años. Trabaja con su pareja, Guido Rodríguez, que fue el tercer jurado.

Meli Pontecorvo, del estudio Bella Tinta de Buenos Aires. Foto: Diario Huarpe.

Guido tatúa desde hace 15 años y se especializa en el estilo de realismo black and grey. “Empecé en el mundo del tatuaje por un amigo. Me quedé sin trabajo, un amigo me enseñó a tatuar y de ahí no paré más”, dijo a este medio. También comentó que siempre desde chico le gustaba mucho dibujar y cuando empezó a probar tatuando no paró nunca más.

Guido Rodriguez, especialista en realismo black and grey. Foto: Diario Huarpe.

En la expo también habían food trucks para que la gente coma y tome una birra tirada mientras disfrutaba de las exposiciones. El zumbido de las máquinas para tatuar fue la música que ambientaba el evento. Además, había shows, sorteos, DJ en vivo y la presentación de bandas locales para el disfrute de los sanjuaninos que pasaron un fin de semana entre agujas, tintas y arte sin igual.

Padre todoterreno

Jorge Pavón es un tatuador sanjuanino que se dedica a esta profesión desde hace tres años, el mismo tiempo que tiene su beba, la pequeña Amira. El estudio donde el realiza sus obras de arte estampadas en la piel, lleva el nombre de la pequeña, que lo acompaña a todos lados. “Ella es la que me sigue a todos lados, en las mañanas va conmigo al trabajo”, dijo Jorge.

Jorge Pavón junto a la pequeña Amira en la Expo Tattoo. Foto: Diario Huarpe