En 2019, Oscar Alfredo Contrera, un histórico del deporte sanjuanino, compitió en los World Roller Games de Barcelona, consiguiendo la medalla de bronce en la disciplina patín carrera. Desde aquel entonces se puso como objetivo lograr la medalla de oro en los próximos juegos. Pandemia de por medio, el "Negro" como le dicen, no dio de baja a ese sueño y entrenó. Finalmente, con el mundial realizándose en Argentina, con su familia como acompañantes incondicionales de su carrera deportiva, logró el primer puesto en la maratón Master de +60 y se colgó alrededor del cuello la ansiada medalla de oro. Y como para coronarla, en el día de su cumpleaños número 63.

Los World Skate Games 2022 organizados en Argentina tuvieron tres sedes San Juan, CABA y Vicente López (Provincia de Buenos Aires). La organización dispuso que el patín carrera tuviera su competición en CABA, lejos del San Juan querido por el “Negro” Contrera. Allí, este domingo 6 de noviembre, se dio la maratón de patín carrera, la que además le daba cierre a la jornada. La Master, es decir de competidores de 60 años en adelante, tenía un total de 42 kilómetros, largando y terminando en Puerto Madero. En el trayecto pasaron por lugares emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo, el Obelisco.

Unos 500 patinadores, entre todas las categorías, dieron el presente en la cita mundialista que largó a las 8 de la mañana. Allí temprano estuvo Contrera, con todo el entrenamiento encima que tuvo en los últimos años y el objetivo bien marcado en su cabeza, lograr el oro. “Venía de ganar una medalla de bronce en los WRG en Barcelona en 2019 y tenía todas las ganas de cumplir mi sueño que era ganar la de oro. Entrené mucho desde aquella vez para poder lograr el objetivo por el que vine acá Buenos Aires”, dijo el experimentado patinador a DIARIO HUARPE.

El maratón largó y fue una competencia dura. Las calles de la ciudad porteña fueron un desafío, ya que si bien había un demarcado oficial como también presencia policial, las mismas estuvieron abiertas al tránsito y había que tener cuidado. Por esas calles, regulando, marcando ritmo con cada zancada en sus piernas y con el corazón latiendo de emoción y pasión iba el talento sanjuanino. La meta no se hizo esperar en el recorrido y Contrera, que le había sacado ya un buen tramo al segundo, cruzó la llegada para vestirse de oro. El Negro marcó un tiempo oficial de 01:24:30,443, superando por 21 minutos al segundo, el brasileño Paulo Gomes, y por 32 minutos al tercero, el argentino Marcelo Miragaya.

El Negro Contrera en lo más alto del podio tras ganar en Buenos Aires.

Una vez en la llegada, la emoción invadió al sanjuanino, que tras dos años de espera, y en el día de su cumpleaños número 63, tuvo el mejor regalo de su carrera deportiva, lograr la medalla de oro en el mundial.

“Con 1.24 estuve muy lejos del segundo, pero eso no quiere decir que esto termina aquí, creo que es un paso más. He nacido en el patín carrera y voy a terminar en esto. Es muy grato el regalo que fue por mi cumpleaños y lo celebré con mi familia, que estuvo siempre conmigo”, comentó Contrera, aun sonriendo de felicidad y plenitud por haber logrado su sueño y haberle dado a San Juan una presea dorada en la disciplina que ama con todo su ser, no dejó lugar a dudas sobre su futuro: las pistas lo siguen llamando y hay Negro para rato. ¡Felicitaciones, campeón!