Este viernes 16 de enero llegará con calor intenso y cielo despejado en toda la provincia de San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada no presentará lluvias y el viento moderado acompañará la ola de calor que se hará sentir en el Gran San Juan y alrededores.

Acorde al informe oficial, el amanecer se mostrará fresco, con una temperatura mínima de 18°C, ideal para iniciar las actividades diarias. Sin embargo, el calor aumentará rápidamente: hacia media mañana, los termómetros marcarán alrededor de 21°C y durante la tarde se alcanzará el máximo del día, estimado en 35°C. Por la noche, el ambiente seguirá siendo cálido, con valores cercanos a los 30°C.

Publicidad

El SMN indica que la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante todo el día, con un leve margen de hasta 10% en horas nocturnas, sin señales de tormentas ni cambios abruptos en el clima. La combinación de calor, sol y viento moderado hará que la jornada sea típica de verano en la provincia, con un ambiente ideal para actividades al aire libre siempre que se tomen precauciones ante las altas temperaturas.