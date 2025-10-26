En el marco de las elecciones legislativas 2025, argentinos residentes en Madrid se acercaron a las urnas con una particular muestra de patriotismo: varios llevaron puesta la camiseta de la Selección argentina tricampeona del mundo. La vestimenta, además de un guiño futbolero, se convirtió en símbolo de orgullo nacional en el exterior.

Entre los votantes, algunos lucieron la clásica camiseta celeste y blanca, mientras otros optaron por suéter o prendas con distintivos argentinos. Muchos aprovecharon para sacarse fotos con la Boleta Única de Papel (BUP), que debutó este año en los comicios, marcando un hecho inédito también para la votación en el exterior.

El ambiente en los centros de votación reflejó entusiasmo y camaradería, con residentes que compartían impresiones sobre la jornada electoral y la importancia de participar, incluso desde fuera del país.

La elección se realizó con normalidad en la Embajada y los consulados, asegurando que los argentinos en el exterior pudieran ejercer su derecho al voto de manera segura y ordenada.

El gesto de lucir la camiseta de la Selección no solo destacó por su carácter simbólico, sino también como una manera de reforzar la identidad nacional en la diáspora. Para muchos, la elección y la vestimenta fueron un recordatorio de la conexión con su país, a miles de kilómetros de distancia.

En Madrid, el voto de los argentinos dejó una postal diferente, pero significativa: patriotismo, deporte y participación cívica unidos en un mismo acto. La jornada se desarrolló con fluidez, y los residentes demostraron que la distancia no impide involucrarse en el futuro político de la Argentina.