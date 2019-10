Vuelve Amadou y Mariam, el dúo de músicos de Mali en noviembre

El dúo oriundo de Mali Amadou y Mariam regresará a la Argentina para presentarse el 25 de noviembre en Niceto Club para ofrecer su "afro blues" en el que mezclan los ritmos tradicionales de su patria con instrumentos de diversas etnias. Amadou Bagayoko y Mariam Doumbia, una pareja de ciegos nacidos en Mali cobró notoriedad al cautivar a Manu Chao, que les produjo su disco "Dimanche à Bamako", que ponía a dialogar el folclore de Mali con el universo del rock y el afro-blues. Se conocieron siendo dos jóvenes veinteañeros en el Instituto para Ciegos de Bamako, Mali. Mariam había quedado ciega por un sarampión mal curado, mientras que Amadou, unos años mayor, sufría de cataratas congénitas. Deslumbrados por la voz y el ritmo del otro no sólo se enamoraron y formaron pareja, además comenzaron a tocar juntos y armaron el dúo Amadou & Mariam, cuya música empezó a circular en casetes por calles y ferias de África occidental, siendo conocidos como "la pareja ciega de Mali". Amadou es el encargado de las guitarras, dueño de un estilo muy particular, con una influencia y tendencia muy marcada hacia los grandes guitarristas de Blues norteamericano como Robert Johnson. Mariam es la encargada de la voz con el timbre que caracteriza a las cantantes africanas, muy tribal y melodioso que cautiva a cualquiera. Su estilo musical se basa primordialmente en fusionar la música africana tradicional con el blues, rock, funk y varios estilos más, pudiendo ser considerados como "música del mundo", especializándose en una música que mezcla los ritmos tradicionales de su patria con guitarras eléctricas, violines de Siria, trompetas cubanas, ney egipcios, tablas indias y percusión dogón, dando forma a un estilo conocido como "afro-blues". En escena Amadou & Mariam se hacen acompañar de una potente banda de músicos en teclados, percusión, bajo y batería que imprimen potencia y a la vez dan espacio para la improvisación. En el 2012 editaron "Folila", que reflejaba sus aventuras musicales en New York con músicos de vanguardia pop como Santigold y algunos miembros de TV on the Radio, Yeah Yeah Yeahs y los Scissors Sisters. Ese dúo actuó en grandes festivales como el Coachella, Lollapalooza, Glastonbury y acompañaron a grandes como Stevie Wonder, Damon Albarn, David Gilmour, Coldplay, Alicia Keys y John Legend, entre otros.