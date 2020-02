Vuelven a cartel distintas obras en el inicio de la temporada 2020

Obras como “Los días de la fragilidad”, “Las vengadoras”, “Nada del amor me produce envidia” o “Happyland” de la dupla Gonzalo Demaría-Alfredo Arias vuelven a cartel en los próximos días.







“Nada del amor me produce envidia”



El melodrama musical escrito por Santiago Loza, con dirección de Diego Lerman y actuación de María Merlino vuelve al teatro El Picadero todos los domingos a las 18 desde el próximo en la sala del Pasaje Santos Discepolo 1857.



Centrado en el drama de una costurera de barrio al que un día se le aparecen Libertad Lamarque y Eva Perón este drama musical visita el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30 y tuvo estreno en 2008, con muchas temporadas en cartel.







“Las vengadoras”







El divertido drama “Las vengadoras”, que trabaja el lenguaje y la violencia polĺitica a través de los hechos que suceden en un festejo entre agentes femeninos de la Policía Federal vuelve a escena los viernes a las 20.45 a partir de mañana.



La obra, creada y dirigida por Bernardo Cappa (“La yegua muerta”, “TV60”, “Svaboda”) e interpetada por Leilen Araudo (la Monjita), Maia Lancioni (la Suricata), Sabrina Lara (la Tarta) y Silvia Villazur (la Orca), se puede ver en Nun Teatrouan Ramírez de Velasco 419.







“Happyland”







“Happyland”, obra de teatro musical con libro de Gonzalo Demaría y dirección de Alfredo Arias, viejos conocidos que ya colaboraron en “Deshonrada” y en la ópera contemporánea “Mambo místico”, entre otros trabajos, vuelve para su segunda temporada a la sala Casacuberta, del Teatro San Martín.



Sátira desopilante sobre Isabel Perón y sus días de encierro en el sur argentino luego del golpe de estado de 1976, la obra que se podrá ver en segunda temporada desde el jueves 20 cuenta con un elenco integrado por Carlos Casella, María Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Josefina Scaglione.







“Los días de la fragilidad”







Escrita por Andrés Gallina, dirigida por Fabián Díaz y protagonizada por Manuela Méndez e Iván Moschner, ganadora del Premio Argentores al mejor texto en 2018 y al Trinidad Guevara para Moschner, vuelve en tercera temporada “Los días de la fragilidad”.



La obra, que habla entre otras cosas del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno, se puede ver desde el 8 de marzo los domingos a las 12 del mediodía en Estudio Fraga del barrio de Chacarita.