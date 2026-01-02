La tradición vuelve a encender las noches del Médano de Oro con una nueva edición de Las Peñitas Medaneras, un ciclo cultural que desde el sábado 3 de enero se desarrollará todos los sábados del verano, a partir de las 21 horas, en el Predio Gaucho José Dolores. Con entrada libre y gratuita, el encuentro invita a vecinos y visitantes a compartir música, danza y gastronomía en un ambiente familiar, con la posibilidad de asistir con reposera y mate.

La propuesta arranca este sábado con una grilla artística que combina talento local y academias de danza. En el escenario se presentarán Trío Los Barros, Academia Dalcas, Amanecer Folklórico, Academia Amistad y Tradición, Alok2, Eduardo de Cabrera, Raúl Castro y el cierre a cargo del DJ Mauro Jofré. Será la primera de varias noches pensadas para celebrar la identidad cultural sanjuanina.

Las Peñitas Medaneras se consolidan como un espacio de encuentro popular, donde el folklore, la música en vivo y los ranchos de comidas típicas se transforman en protagonistas de cada sábado. La iniciativa busca fortalecer las tradiciones y generar un punto de reunión para disfrutar del verano al aire libre.

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de concursos abiertos al público durante enero. Habrá competencias para DJs, animadores y academias de danza, con premios y la posibilidad de participar en la Gran Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore 2026.

La inscripción es gratuita y se realiza a través de Lito, el asistente virtual por WhatsApp, al 264 570 2020. En la categoría DJ podrán participar jóvenes desde los 16 años, con propuestas musicales bailables y un fuerte guiño al folklore. En Danza, las academias competirán en categorías Juvenil y Adultos, mientras que los animadores demostrarán su talento en vivo, con pruebas de improvisación y animación criolla.

Para más información, el Área de Cultura atiende consultas al 264 608 2306. Las Peñitas Medaneras invitan a vivir un verano distinto, al ritmo de la música y las tradiciones que identifican al Médano de Oro.