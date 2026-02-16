San Juan es una de las provincias con mayor irradiación solar del país. La exposición sin protección puede tener consecuencias más graves de lo que muchos creen. El dermatólogo sanjuanino Emiliano Ferrero, de la Clínica Ferrero, habló con DIARIO HUARPE y explicó las consecuencia más frecuentes de no usar protector.

Desde quemaduras con ampollas hasta lesiones precancerosas y cáncer de piel, el riesgo en San Juan es alto y los especialistas advierten que la prevención es clave.

“El no usar protector puede generar ampollas, deshidratar la piel y dejar manchas posteriores”, detalló Ferrero. En esos casos, recomendó no reventar las ampollas, ya que son estériles y romperlas aumenta el riesgo de infección, hidratarse correctamente, beber mucha agua, utilizar geles post solares y aplicar cremas hidratantes. También aconsejó duchas con agua tibia a fría para aliviar la piel.

Daños a largo plazo

Más allá de la molestia inmediata, el problema mayor aparece con los años. La exposición acumulada al sol puede provocar queratosis actínicas y, en los casos más graves, cáncer de piel.

Ferrero subrayó que San Juan y la región de Cuyo presentan los índices más altos de irradiación solar del país, lo que incrementa la incidencia de estas patologías. “Por día veo un promedio de dos a tres personas con sospecha de cáncer de piel. Es alto”, aseguró. La mayoría de los casos se da en adultos mayores de 60 años que no tuvieron hábitos de protección durante su juventud.

Más consultas y prevención

El especialista señaló que en los últimos años aumentó la conciencia social gracias a campañas de prevención y mayor información. Cada vez más personas consultan por controles y métodos de protección.

Sin embargo, insistió en que la mejor herramienta sigue siendo la prevención temprana. “Los chicos jóvenes tienen hoy la posibilidad de evitar estas consecuencias en el futuro si se cuidan”, concluyó.

En San Juan, con altos niveles de radiación, la prevención, el uso adecuado de protector solar y los controles dermatológicos periódicos siguen siendo las herramientas clave para reducir el impacto del cáncer de piel.