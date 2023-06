El juez decidió que el sacerdote Walter Bustos, condenado ya por un abuso sexual a un familiar, espere el juicio por otro hecho similar con prisión domiciliaria. Este jueves en la mañana el magistrado Facundo Echegaray decidió que durante la investigación permanecerá en su vivienda con una tobillera electrónica mientras empieza el proceso.

Esta segunda investigación empezó luego de que un joven de Valle Fértil denunciara que cuando era un adolescente de 15 años, Bustos abusó de él. El caso empezó recientemente, pero los hechos habrían sido en 2017, pero el denunciante solo había hablado frente a autoridades de la iglesia en su departamento.

La primera denuncia contra Bustos fue también hace seis años y quien lo señaló fue un familiar del exsacerdote, que también era menor de edad al momento del delito. El proceso judicial, que se hizo con el sistema judicial anterior, cerró hace apenas unos meses, cuando condenaron con prisión condicional al sacerdote.

El nuevo proceso en cambio tiene como plazo un año para que el fiscal avance con la investigación y luego será otro juez el que decidirá si condenan o nuevamente al cura.

Bustos se encontraba detenido en la Comisaría 2ª debido a que apareció la nueva denuncia días después de su condena. Fue la primera vez que el joven vallisto acudió a la Justicia ordinaria, porque la primera vez se presentó en la Parroquia de San Agustín.

En ese momento las autoridades iniciaron un proceso de investigación llamado “juicio canónico” pero no avisaron a las autoridades policiales o judiciales. Recientemente, aseguraron que esto se debía a que el adolescente en ese momento pidió que no haya intervención oficial y que ellos no estaban obligados porque todavía no se cambiaba la ley, que hoy obliga a informar cualquier tipo de abuso contra menores de edad.

En cambio, la versión del adolescente sería, según fuentes judiciales, que en su momento le pidieron no hablar del tema con nadie más, mientras los sacerdotes investigaban a Bustos. En simultáneo, hubo una “vaquita”, para juntar dinero y pagar un abogado del sujeto, que finalmente fue encontrado culpable.