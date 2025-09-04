La saga de Harry Potter continúa vigente en la cultura popular, y sus seguidores ahora aguardan con entusiasmo la nueva serie que HBO Max estrenará en 2027. A pocas semanas del inicio del rodaje, se confirmó que Warwick Davis retomará su emblemático rol como el profesor Filius Flitwick.

Este personaje es conocido por enseñar encantamientos a los estudiantes de Hogwarts, combinando la pronunciación exacta de los conjuros con los movimientos precisos de la varita mágica. La noticia fue anunciada por la plataforma de streaming y respaldada por el propio Davis en su cuenta de Instagram, donde tiene 165.000 seguidores.

Publicidad

En su publicación, Davis expresó: “Hogwarts siempre ocupó un lugar muy especial en mi corazón. Cuando entré por primera vez en las batas del profesor Flitwick hace todos estos años, nunca podría haber imaginado el viaje que este personaje -y el mundo mágico- me llevaría”. Además, agregó: “Gracias a todos los fans que mantuvieron viva la magia. No puedo esperar a verlos de vuelta en el aula. Aquí está por nuevas aventuras en Hogwarts”.

En la misma imagen que compartió, en la que aparece colgado sobre el Expreso de Hogwarts, el actor añadió: “Estoy muy emocionado (y verdaderamente honrado) de compartir que regresaré como el Profesor Filius Flitwick en la próxima serie de televisión original de @HBOMax @HarryPotter. Esto se siente como un verdadero regreso a casa”.

Publicidad

El anuncio de Davis fue parte de una revelación más amplia que HBO Max hizo el 1 de septiembre, fecha en la que se celebra mundialmente el universo de Harry Potter. Entre los nuevos integrantes del elenco se encuentran Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens en el papel de Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle, todos estudiantes de Hogwarts.

En el cuerpo docente y otros roles del castillo, se suman Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden interpretando al profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey. Por otro lado, el duende Griphook, que en las películas fue interpretado por Davis, será encarnado en esta adaptación televisiva por Leigh Gill.

Publicidad

Esta serie es una producción conjunta de HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La escritora Francesca Gardiner, quien también es productora ejecutiva, lidera el desarrollo del guion junto a Mark Mylod, que dirigirá varios episodios. La producción ejecutiva cuenta además con la participación de J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

El proyecto se propone adaptar cada uno de los siete libros en una temporada, lo que permitirá profundizar en los personajes, las tramas y los conflictos de manera más detallada. Aunque esta nueva versión ampliará el universo de Harry Potter, las películas originales seguirán disponibles para los fanáticos y nuevos espectadores.