El Gobierno oficializó la designación de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación mediante el Decreto 903/2025, tras la salida de Daniel Tillard. Wasserman, quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad, asumirá con el propósito de mantener la continuidad de las políticas del banco.

Este nombramiento forma parte de una reestructuración en áreas clave del Gobierno, que busca alinearse con la orientación política del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de ajustes en la administración nacional.

Asimismo, a través del Decreto 907/2025, se oficializó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación, en reemplazo de Rodolfo Carvajal tras su renuncia.

La salida de Tillard se atribuye a su resistencia motivada por su vinculación con el peronismo cordobés y el gobernador Martín Llaryora. Otros funcionarios cercanos a esa línea política también abandonaron sus cargos.

Con estas modificaciones, la conducción de corte libertario busca alinear la gestión del Banco Nación con su estrategia política y reforzar el círculo de confianza del oficialismo, liderado por Karina Milei.

La carrera profesional de Wasserman se ha centrado principalmente en el sector financiero, con especial atención en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), fundamentales para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, un segmento prioritario para el banco estatal.

Entre 2020 y 2023 presidió Móvil SGR y, anteriormente, entre 2016 y 2020, lideró Garantizar SGR, cuya accionista mayoritaria es el Banco Nación. También fue presidente de la Cámara Argentina de SGR y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA).

Durante su gestión en Garantizar SGR, la empresa obtuvo diversos reconocimientos, como el premio "Great Place to Work" en 2018 y 2019, el galardón "Microsoft AI+ Tour Argentina 2019" por la digitalización de su plataforma y el Premio ALIDE 2019 por modernización tecnológica. Además, condujo la consultora privada Inversiones y Análisis S.A.

En el ámbito político, Wasserman consolidó su perfil por su cercanía con la hermana del presidente y la construcción de un espacio de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, quien actualmente preside el bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos desempeñaron un papel activo como anfitriones en reuniones fundacionales del movimiento libertario.