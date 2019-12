Xi Jinping elogia el "éxito" de Macao en medio de las protestas en Hong Kong

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo hoy que el "éxito" y el "patriotismo" de Macao reside en la fórmula de gobierno de la potencia asiática basada en "un país, dos sistemas", declaraciones que contrastan con la vecina Hong Kong, inmersa en fuertes protestas desde hace seis meses.



Xi, que viajó a Macao para conmemorar el 20 aniversario de la vuelta del pequeño territorio ubicado en el sur de China tras casi cuatro siglos de dominio portugués, elogió a la región por ser una de las más seguras del mundo, "donde sus habitantes expresan racionalmente sus diferentes puntos de vista".



"He visto los cambios rápidos y profundos que se han producido en Macao desde mi última visita hace cinco años. Los pasos de los compatriotas de Macao, como dueños de su propia casa, son firmes y fuertes", manifestó Xi, y destacó el rápido crecimiento económico y de nivel de vida de la región durante las últimas dos décadas.



En rueda de prensa, el mandatario encomió el patriotismo que los habitantes de Macao han mostrado no sólo hacia su región, sino también respecto a China, lo que hizo que exista un "fuerte desarrollo nacional y armonía social", citó la agencia de noticias DPA.



Por su parte, el jefe del Ejecutivo de Macao, Fernando Chui Sai On, subrayó que "la experiencia más valiosa que explica el éxito de Macao es la política de un país con dos sistemas".



Los halagos de Xi hacia Macao y su población contrasta con la situación de la otra región de China con una administración especial, Hong Kong, donde las protestas antigubernamentales se han ido desarrollando durante más de seis meses.



Esto, a medida que crece el enfado de sus ciudadanos por lo que consideran una intromisión china en las libertades que se prometieron a la que fue colonia británica cuando volvió estar bajo el dominio chino en 1997.



Beijing ha culpado de las protestas a las "fuerzas extranjeras" y afirmado que los intentos de interferir en la gobernabilidad china de la ciudad están condenados a fracasar.