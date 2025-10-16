YouTube presentó fallas que afectaron a usuarios a nivel global, quienes reportaron que los videos no cargaban y quedaban en pantalla intentando reproducirse sin éxito. La situación provocó reacciones inmediatas en la red social X, donde los internautas compartieron capturas y comentaron su experiencia con el inconveniente.

En Estados Unidos se notificaron más de 340.000 quejas, mientras que en el Reino Unido se contabilizaron unas 60.000 y en Japón cerca de 26.000. Los usuarios informaron que los videos tardaban en cargar, que las páginas demoraban más de lo habitual en abrirse o que aparecía un mensaje de error al intentar reproducir contenido.

Servicios vinculados como YouTube Music, YouTube Kids y YouTube TV también se vieron afectados por la caída, que impactó durante varios minutos en distintas regiones del mundo.

Hasta el momento, Google y YouTube no emitieron un comunicado oficial explicando la causa específica de la interrupción. En estos casos, las compañías suelen priorizar la restauración del servicio antes de brindar detalles sobre el incidente.