Luego de seis meses de mucho y consciente entrenamiento, la púgil de San Juan, Leonela Yúdica, peleará el próximo sábado, después de las 23, en Buenos Aires - en el Polideportivo Los Polvorines- ante la bonaerense Tamara Demarco por el título Silver Minimosca, del Consejo Mundial de Boxeo. Será a 10 rounds y que en la previa definió como “una pelea interesante” por las cualidades de ambas.

Para Leonela la contienda no solo significará volver a subirse a un ring, sino también un desafío porque baja de categoría y por ende de peso. “Estoy haciendo los últimos entrenamientos, y más que nada bajando los últimos gramos para ese día”, confío.

“En esta oportunidad bajo de categoría, porque el título que conseguí anteriormente era en Mosca que necesitas un peso de 50,800 kg, y ahora en Mini Mosca el límite es 48,800 kg. Ese fue el primer desafío cuando me empecé a preparar para esta velada, que es bajar de peso, pero a la vez sentirme cómoda”, confesó.

La rival será Tamara Demarco a quien Yúdica definió como “una boxeadora con experiencia internacional, que peleó en Francia, fue campeona del mundo en categoría Mosca y tiene experiencia en peleas a 10 rounds”.

Leonela y Tamara ya se cruzaron en el 2022 cuando ambas entrenaban en el mismo lugar. “Fue el año pasado en un gimnasio, allí hicimos un par de round”, y con ese recuerdo fresco agregó que “es chiquita, rápida y es su categoría. Tengo más alcance de brazos y debo sacar ventaja con eso, por eso creo que va a ser una pelea interesante”.

A la hora de la estrategia que utilizará, fue directa. “Hay que salir a trabajar la pelea desde el inicio, ya que uno nunca se sabe lo que puede pasar, por eso hay que tener los primeros rounds ganados”.

Esta pelea le permitirá a la sanjuanina, en caso de ganarla, ir luego por la campeona del consejo mundial de boxeo. Es por ello que no descarta que “si me siento bien en la categoría me quedo acá, total no hay mucha diferencia”.

El Dato

Demarco tiene un récord es de 11 victorias y cinco derrotas, en tanto que Yúdica acumula 18 triunfos, tres empates y una derrota.