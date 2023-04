En la pasión por el deporte y los colores se encuentra la real explicación de lo logrado por Nicolás Tivani. El ciclista sanjuanino atraviesa su mejor momento y los resultados lo ratifican. El domingo se consagró subcampeón Panamericano de Ruta en Panamá y estuvo muy cerca del oro. Un trabajo que nace desde el corazón del pocitano quien para DIARIO HUARPE fue el personaje del finde.

Tivani cruzó todo el océano, desde Italia, donde ya reside y corre para el Corratec compitiendo con los mejores del planeta, solo para apoyar a la selección argentina con su trabajo sobre la bicicleta porque se trató de un solo día de competencia recorriendo los 204.8 km repartidos en 16 giros, que tuvo el trazado este domingo en la etapa en línea para la categoría varones élite.

El oro quedó para el canadiense Pier-André Coté con 4h47m53s, mismo tiempo que Tivani. “Feliz, pero con un sabor agridulce. Me hubiera encantado regalarles una de oro, pero así son las competencias. Créanme que deje hasta lo que no tenía para ganar, y con un equipo que estuvo siempre a disposición”, confesó.

A lo que agregó: “Gracias por confiar en mí, y muchas gracias Selección Argentina para darme esta oportunidad de representar a mi país, que lo amo con la vida. Hay un equipo de lujo, desde los competidores hasta masajistas, mecánicos y directores”.

Nico no solo tuvo que hacer un gran desgaste el domingo en la competencia, porque también lo realizó en la previa. Su compromiso con la celeste y blanco lo llevó a viajar solo de Italia a Panamá, en lo que fue “un largo viaje”. No resultó lo único, ya que rápidamente debió adaptarse al clima húmedo y al cambio de horario, puesto que son 7 horas menos que en Europa: “pero no me quejó porque es lindo volver a encontrarme con los chicos de la selección”.

Tivani llegó muy bien físicamente al Panamericano. Lo demostró una semana antes cuando hizo podio en Calabria (fue 2º) con su equipo italiano Corratec. “Venir con las competencias duras de Europa me ayudó porque esto es solo un día y en malas condiciones no hubiese asistido”, cerró el sanjuanino, que es nuevo subcampeón Panamericano de ciclismo de ruta y el personaje del finde.